Терзиев смаза Пеевски по БНТ: "Като защитава интересите на народа, да се откаже от охраната си, която струва колкото една детска градина на година"

Думите от заглавието са на кмета на София Васил Терзиев. Той ги изрече в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Точно този господин, дето е фалирал всичко, до което се е докоснал, мисля че не е удачно да говори кой какво грабил, защото той е най-големият грабител в държавата. Изключително некоректно е точно той да морализира кой защитава интересите на народа. Като защитава интересите на народа, да вземе да се откаже от охраната си, дето струва една детска градина на година. Аз си ходя по улиците, за разлика от него. Какъв човек на народа си и чии интереси защитаваш, когато с нито едно действие в целия си живот не си показал това? Какво е направил той лично за образование? Какво е направил за бъдещето на тази нация, за да ни обяснява какво той правел за хората? Популист!

Ядосвам се, защото докато той говори за хората, всичко, което той прави чрез инструменти, които има на ниво "държава", на ниво "местна власт", той саботира добруването на гражданите на София. Спрени инфраструктурни проекти, блокажи в различни министерства - хората, хората. Защо не вървят проектите за хората? Защо блокират всички инфраструктурни проекти като "Стамболийски"? Отказват да плащат на София - 100 000 (лв.) за първите 6 месеца. Това ли е грижата за хората? Общини с по 10 000 души са получи по 15 000 000 (лв.), ние сме получили 100 000. Там ли е грижата? Не сме знаели как да си пратим документите. Такива несериозни неща ... Ежедневен тормоз. И аз им казах - не ме тормозите мен. Всичко това е издевателство над тези милиони хора, които живеят в този град и гласуват за всякакви партии. Много от тях и не гласуват, защото са вдигнали ръце от политическата класа.

Но точно г-н Пеевски да ми обяснява той как защитава интересите на хората и г-н Хамид да ми обяснява как щял да освобождава София?! От какво - от правото ни на избор, от малкото свобода, която ни е останала, от желанието ни за по-добър живот, затова да не са ни емигранти децата - от това ли ще ни освобождава г-н Хамид? Това само показва, че София все още не е превзета. И аз смятам, че наша колективна отговорност, не само моя като кмет, а най-вече на гражданите, е да не позволяват това нещо да се случи. Това не е битката на Терзиев - това е битката на всеки един свободен софиянец да се погрижи за по-доброто си бъдеще, за да може децата му да останат тук и да не даваме на такива хора те да ни обясняват "хората, нехората".

