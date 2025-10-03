БОЕЦ: Пеевски е поръчал "смачкване" на шестима от нас

Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски е организирал среща веднага след протеста пред централата на партията на 25 септември, на която е "поставял конкретни задачи" заради случилото се. "През последните дни успяхме да потвърдим, че срещу шестимата поръчани от Пеевски за смачкване членове на БОЕЦ и наши приятели има реално образувано производство в МВР – СДВР!", написа неправителственото движение в публикация в страницата си във Facebook - Още: БОЕЦ постави табела "Централен офис на Пеевски" на вратата на Сарафов (ВИДЕО)

Кой?

Според БОЕЦ, на прицел са Георги Георгиев, председател на движението. Иван Тихов, член и отговорен за софийската структура на движението, Кольо Карастоянов и Йосиф Деянов, членове на БОЕЦ. Освен това, симпатизиращите на БОЕЦ и доста известни като фигури от протести срещу Пеевски и Бойко Борисов Манол Глишев и Кирил Чуканов. Интересен факт – Глишев твърди в своя профил във Facebook, че Георги Георгиев бил нарочен за убийство – това обаче не го казва БОЕЦ в публикацията си, която самият Глишев цитира, т.е. организацията, начело на която е Георгиев.

Друг интересен момент в твърденията – че комисар Александър Семерджиев трябвало да бъде освободен от поста си. Според БОЕЦ, причината е, че той е подал сигнал в Народното събрание за репресии срещу него и други служители на МВР, както и за "други престъпления".

