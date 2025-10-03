Войната в Украйна:

В момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лв. на година за прокуратурата (ВИДЕО)

03 октомври 2025, 11:44 часа 696 прочитания 0 коментара
В момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лв. на година за прокуратурата (ВИДЕО)

"В момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лв. на година за прокуратурата. Това е все едно вие да влезете в прокуратурата и да кажете: аз съм главен прокурор, ще определя кой какви бонуси има и ще разпишете фишовете на прокурорите. Това е, което ни каза съдът",  каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента. Думите му дойдоха след като вчера Върховния касационен съд (ВКС) официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България. 

Припомняме, че по-късно от прокуратурата заявиха, че решението на ВКС не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС. ОЩЕ: "Мисля, че е законен": Борисов за Борислав Сарафов

ПП-ДБ със сигнали срещу Сарафов

Василев обаче твърди, че всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, което е подписал Сарафов, е незаконно. Ето защо от от ПП-ДБ сигнализират АДФИ, СГП и прокурора, разследващ главния прокурор.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според ПП-ДБ има раздадени заплати без правомощия и който ги е подписал е извършли престъпление по служба. ОЩЕ: "Криза в съдебната власт": ПП-ДБ със сигнали до АДФИ и прокурора, разследващ главния прокурор

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ВКС Асен Василев Борислав Сарафов Продължаваме промяната
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес