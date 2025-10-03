В момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лв. на година за прокуратурата (ВИДЕО)

"В момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лв. на година за прокуратурата. Това е все едно вие да влезете в прокуратурата и да кажете: аз съм главен прокурор, ще определя кой какви бонуси има и ще разпишете фишовете на прокурорите. Това е, което ни каза съдът", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента. Думите му дойдоха след като вчера Върховния касационен съд (ВКС) официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България.

Припомняме, че по-късно от прокуратурата заявиха, че решението на ВКС не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС. ОЩЕ: "Мисля, че е законен": Борисов за Борислав Сарафов

ПП-ДБ със сигнали срещу Сарафов

Василев обаче твърди, че всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, което е подписал Сарафов, е незаконно. Ето защо от от ПП-ДБ сигнализират АДФИ, СГП и прокурора, разследващ главния прокурор.

Според ПП-ДБ има раздадени заплати без правомощия и който ги е подписал е извършли престъпление по служба. ОЩЕ: "Криза в съдебната власт": ПП-ДБ със сигнали до АДФИ и прокурора, разследващ главния прокурор