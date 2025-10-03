"Мисля, че е законен": Борисов за Борислав Сарафов

"Мисля, че е законен". Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на въпрос дали Борислав Сарафов е законен главен прокурор. Думите му идват в контекста на решението на Върховния касационен съд официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България, докато от прокуратурата заявиха, че решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС

"Не коментирам съдиите и прокурорите, те са независими", каза Борисов.

Ще се събере ли мнозинство за нов ВСС

Борисов отговори на въпрос дали ще се събере мнозинство за нов ВСС, като обърна внимание, че много органи с изтекли мандати са избрани от парламента.

Той обърна внимание, че Конституционният съд не е върнал текстовете от Конституцията, че ВСС се избира с мнозинство от 160 гласа. Той обаче не вижда как в този парламент ще се събере кворум, при положение, че депутатите не искат да се регистрират сутрин. ОЩЕ: Прокуратурата отговори на ВКС: Решението не поражда никакви последици за Сарафов

Той разкритикува и опозицията в лицето на ПП-ДБ, че чакат третия опит за регистрация, за да се регистрират, за да вземат надницата. "Та камо ли да съберем 160 гласа", коментира Борисов.

Борисов чака новия главен прокурор

Борисов отговори и на въпрос защо не подава сигнали срещу Николай Копринков и Пламен Узунов, като има информация за тях, като посочи, че чака новия главен прокурор.

Преди това той отговори на друг въпрос дали го притеснява президентска партия. Той заяви, че не го тревожи това, защото тогава ще излязат на светло Копринков и Узунов. ОЩЕ: От стъклена къща камъни хвърля: Борисов за Радев и атаките срещу кабинета