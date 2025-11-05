Вие ще отидете ли на дискотека, ако знаете, че ще ви бият

Думите от заглавието са на бившия заместник-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет Любомир Дацов. В студиотo на bTV той обясни думите си, като даде пример кой инвеститор ще иска да инвестира в България, ако знае, че ще плаща по-високи данъци? Според него няма в българската история правителство, което да е правило реформи и да е разбрано по някакъв начин от обществото. "Никой не е наградил правителство, което да е направило нещо дългосрочно за държавата.

Неизбежно е - данъците ще се вдигнат

Дацов не е видял в бюджета да е предвиден и резерв за държавни предприятия.

Любомир Дацов предупреди, че има основание за притеснение от заложения дълг в бюджета. Няма по-ясен знак, че нещо не е както трябва и в самата държавна хазна, има някакъв проблем, изтъкна бившият зам.-министър на финансите.

"Това, което се случва в момента с бюджета е, че ако продължаваме да се правим, че няма никакъв проблеми, значи ще се вдигнат данъците. Всичко това няма да свърши, ако се продължава по настоящия начин на правене на бюджет", предупреди отново Дацов.

Той добави, че щастливите в бюджета ще са полицаите, военните, учителите и младите лекари. "А другите хора, заслужават ли да плащат повече? Какви услуги сте получили от тях?", запита Дацов в резултат на работата специално на полицаите и военните.

