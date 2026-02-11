Вигенин: Изборът на нов лидер е шанс за реална промяна и връщане на влиянието на БСП

„Изборът на новия председател не е край на процес, а шанс БСП да си върне позицията на водеща политическа сила. От всички нас зависи тази промяна да се превърне в реалност – чрез нова организация, нова политика и ангажиране на млади хора в ръководството и парламентарната група.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в интервю за Дарик радио от Страсбург.

По думите му последният конгрес на партията е обърнал негативните тенденции и е дал нова перспектива пред левицата. „Само преди седмици имаше усещане за обреченост и апатия в част от партийния актив. Конгресът, който някои очакваха да се превърне в форум на разпада на БСП, направи точно обратното – мобилизира партията и даде надежда“, подчерта Вигенин.

Той акцентира, че освен избор на председател, делегатите са приели и политическа платформа, която ще бъде основата за предизборната програма. „Ние препотвърдихме идеологическата си основа и ролята си като единствената голяма политическа формация в лявото пространство“, посочи евродепутатът.

Според Вигенин пред партията стои сериозна работа за възстановяване на доверието. „Не бива да считаме случилото се за добре свършена работа. Тепърва ни чака много работа – както в централните органи, така и в местните структури“, каза той.

Евродепутатът призна, че участието на БСП в управлението е донесло както положителни резултати, така и политически щети. „Нашите министри се справиха достойно и в секторите, които управляваха, се случиха важни неща. Но натрупването на компромиси и ограниченията като младши партньор доведоха до спад на доверието“, коментира Вигенин.

Евродепутатът изтъкна, че изборът на делегатите ясно показва посоката на партията. „БСП трябва да бъде стабилизиращ фактор в политическата система. Лявото не е всеядно – нашите избиратели имат силно чувство за политически морал и справедливост“, заяви той.

Кристиан Вигенин коментира и позицията на президента Илияна Йотова в настоящата политическа ситуация, като подчерта нейния надпартиен характер. „Илияна Йотова вече е държавник. Тя има образ на човек, който стои над чисто партийните страсти и именно такава трябва да бъде ролята на бъдещия президент“, заяви той. По думите му социалистите продължават да я възприемат като близка до левицата, но институционалната ѝ роля изисква по-широко представителство. „По-естествената формула за нейно евентуално участие в президентски избори би била чрез инициативен комитет с подкрепа от различни обществени и политически среди“, е мнението на Вигенин.

Той коментира и провежданите консултации за служебно правителство. „Най-добрият вариант за служебен премиер е този, който избере президентът Йотова. Конституционните ограничения са ясни, а отговорността на политическите сили е да съдействат за гарантиране на честни избори“, заяви евродепутатът.

Вигенин напомни, че основната задача пред служебния кабинет е прозрачността на изборния процес. „Злоупотребите с изборите не идват от институциите, а от партиите. Затова всички политически сили носят отговорност за честността на вота“, каза още той.

Според Кристиан Вигенин БСП може да работи с формации със сходни политики, но няма да прави компромиси със своята идентичност. „Ние сме лява партия с ясни принципи. Социална държава не може да има без демокрация и върховенство на закона, както няма социална справедливост без справедлива съдебна система“, подчерта той.

Евродепутатът изрази увереност, че ако партията продължи започнатите промени, левицата може да възстанови влиянието си в българския политически живот. „Ако продължим по правилния път, ще постигнем по-силен резултат от очакванията и ще поставим началото на връщането на влиянието на левицата“, заключи Вигенин.

