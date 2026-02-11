Спорт:

След Корнелия Нинова: Пак жена ръководи БСП в парламента

11 февруари 2026, 10:00 часа 244 прочитания 0 коментара
След Корнелия Нинова: Пак жена ръководи БСП в парламента

Бившият председател на 51-ото Народно събрание доц. Наталия Киселова, която не е член на БСП, но същевременно червен депутат, ще оглави парламентарната група на "БСП - Обединена левица". Такова решение са взели мнозинството от червени депутати в парламента. Оказва се, че това е втората жена след Корнелия Нинова, която ще ръководи парламентарната група на БСП. Досега шеф на депутатите на БСП беше Драгомир Стойнев.

Решението идва в края на тази легислатура, но и след промяната в ръководтвото на БСП и избора на Крум Зарков за председател на партията на конгреса в събота. Новината беше обявена в началото на днешното пленарно заседание. 

Сменени са и заместниците

Освен Стойнев, са сменени и неговите заместници в лицето на Мая Димитрова и Кирил Добрев. На тяхно място са избрани Марияна Бояждиева и Владимир Георгиев.

Пътят на Киселова в 51-ото НС

Киселова беше избрана за народен представител от "БСП - Обединена левица" от 23-ти МИР София - град на последните парламентарни избори. Тя беше гражданска квота в листата.

Впоследтвие Киселова беше издигната от БСП за шеф на парламента и след преговори от страна на предишното ръководство на партията работата на 51-ото Народно събрание се отпуши и тя стана шеф на парламента. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След изборите в Пазарджик през есента на 2025 г. коалиеционните партьори от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН се разбраха парламентът да се управлява на ротация и следващото председателство да бъде поето от Рая Назарян. ОЩЕ: Киселова ухажва Радев: Ще бъде ли в негова листа на изборите? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
БСП Драгомир Стойнев Наталия Киселова Крум Зарков 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес