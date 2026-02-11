След Корнелия Нинова: Пак жена ръководи БСП в парламента

Бившият председател на 51-ото Народно събрание доц. Наталия Киселова, която не е член на БСП, но същевременно червен депутат, ще оглави парламентарната група на "БСП - Обединена левица". Такова решение са взели мнозинството от червени депутати в парламента. Оказва се, че това е втората жена след Корнелия Нинова, която ще ръководи парламентарната група на БСП. Досега шеф на депутатите на БСП беше Драгомир Стойнев.

Решението идва в края на тази легислатура, но и след промяната в ръководтвото на БСП и избора на Крум Зарков за председател на партията на конгреса в събота. Новината беше обявена в началото на днешното пленарно заседание.

Сменени са и заместниците

Освен Стойнев, са сменени и неговите заместници в лицето на Мая Димитрова и Кирил Добрев. На тяхно място са избрани Марияна Бояждиева и Владимир Георгиев.

Пътят на Киселова в 51-ото НС

Киселова беше избрана за народен представител от "БСП - Обединена левица" от 23-ти МИР София - град на последните парламентарни избори. Тя беше гражданска квота в листата.

Впоследтвие Киселова беше издигната от БСП за шеф на парламента и след преговори от страна на предишното ръководство на партията работата на 51-ото Народно събрание се отпуши и тя стана шеф на парламента.

След изборите в Пазарджик през есента на 2025 г. коалиеционните партьори от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН се разбраха парламентът да се управлява на ротация и следващото председателство да бъде поето от Рая Назарян.