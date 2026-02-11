Войната в Украйна:

Предлагат забрана на никотиновите паучове със закон

11 февруари 2026, 9:57 часа 230 прочитания 0 коментара
Предлагат забрана на никотиновите паучове със закон

От парламентарната група на БСП и депутати от "Демократична България" предлагат с два отделни законопроекта пълна забрана за разпространение и продажба на никотинови паучове у нас.

Комисията по икономическа политика ще разгледа предложенията на първо четене.

Законопроектът

Още: Истината за никотиновите паучове: науката ли надделява, или предизборният популизъм?

Никотиновите паучове представляват малки торбички, които се поставят в устата и отделят никотин чрез смучене. Разпространени са сред младите хора, а употребата им може да доведе до кратък, но силен стимулантен ефект, придружен от замайване, гадене, сърцебиене, посочват депутати от БСП, които са вносители на едното предложение за пълната им забрана у нас.

Законопроектът предвижда вече пуснатите на пазара продукти да продължат да се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 2 месеца след влизане в сила на забраната.

Според мотивите на депутатите от "Демократична България" у нас липсва законова регламентация на никотиновите паучове, които не съдържат тютюн и не попадат под контрола на здравното министерство или други органи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: iSTock

Въпреки че върху опаковките им е указано, че са забранени за продажба на лица под 18 години, паучовете се разпространяват свободно сред младежите в магазините за алкохол и цигари, както и онлайн, предаде БНР.

Още: Депутат от БСП показа в парламента какво смучат младите хора (ВИДЕО)

Употребата на такива никотинови паучове носи рискове от развиване на зависимост, повишено кръвно налягане и сърдечни проблеми.

Стряскаща тенденция и в чужбина

През лятото на миналата година стана ясно, че броят на малките деца в САЩ, за които се съобщава, че са се отровили, употребявайки никотинови паучове, е нараснал между 2020 и 2023 г., заключи разследване на педиатрите от детската болница Nationwide в САЩ относно отравянето с никотин.

Пакетчетата, известни още като "бял снус", обикновено съдържат никотин на прах с добавени подсладители и аромати. Предназначени са да се поставят между устните и венците, така че наркотикът да се освобождава постепенно в кръвния поток на потребителя.

Още: САЩ със стряскаща тенденция: Влиянието на никотиновите паучове върху здравето на децата

Центровете за отравяния в САЩ започнаха да проследяват употребата на никотиновите торбички като специфична причина за натравяне едва през 2020 г. През следващите 3 години броят на регистрираните случаи на деца на възраст под 6 години, които са ползвали никотинови торбички, се е увеличил със 763%.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Забрана никотин никотинови паучове никотинов пауч
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес