ЦСКА 1948 взе още един бивш кадър на ЦСКА

Отборът на ЦСКА 1948 привлече в редиците си още един бивш кадър на ЦСКА. Бившият футболист на "армейците" Коста Янев става треньор в отбора от Бистрица. Това стана ясно от публикация на финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов в личния му профил във Фейсбук. На този етап няма официална информация от клуба, но въпреки това съобщението на Найденов е красноречиво.

Коста Янев започва работа като треньор в ЦСКА 1948

Цветомир Найденов определи Янев за "сливенския Артета", като му каза "добре дошъл, Майсторе". Именно по този начин Найденов приветства всеки нов в отбора на ЦСКА 1948. "Аре и Сливенския Артета да го направим топ треньор. Добре дошъл, Майсторе!", написа Цветомир Найденов, публикувайки снимка на Коста Янев с екипа на ЦСКА.

Аре и Сливенския Артета да го направим топ треньор 😉🏆 Добре дошъл, Майсторе! 😊👍 #ЦСКА Публикувахте от Tzvetomir Naydenov в Петък, 10 октомври 2025 г.

В миналото ЦСКА 1948 многократно наемаше на работа бивши кадри на ЦСКА - от Стойчо Младенов и Любослав Пенев до Тодор Янчев, Радослав Здравков и други. В тима пък са привличани юноши на "армейците", както и бивши футболисти на ЦСКА като Ивайло Чочев. Сега и Коста Янев ще работи за ЦСКА 1948, чийто клуб се явява трън в очите на феновете на ЦСКА.

Предполага се, че Коста Янев ще работи с подрастващи в отбора на ЦСКА 1948. Иначе първият отбор на "червените" се намира на второ място във временното класиране в efbet Лига.

