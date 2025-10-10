Американските мита са заплаха за работните места в еврозоната: Анализ

Малка част от работниците в еврозоната се опасяват, че наложените от САЩ мита ще застрашат работните им места, но все пак това може да окаже негативно влияние върху и без това отслабващата икономика във валутния съюз. Това посочват анализатори на Европейската централна банка (ЕЦБ) в проучване, публикувано днес и цитирано от Ройтерс. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи редица мита върху вноса от ЕС през юли.

Въпреки че само около 15 на сто от работниците се опасяват, че работните им места са застрашени заради тези ставки, този дял може да има осезаем икономически ефект, твърдят авторите, използвайки данни от последното проучване на очакванията на потребителите на финансовата институция.

"Работниците, които очакват да загубят работата си, е по-вероятно действително да я бъдат съкратени на по-късен етап. Затова, въпреки че прекият ефект на митата върху заетостта изглежда ограничен, въздействието върху доверието на отделни работници, а оттам и на компаниите и потребителите, може да задълбочи забавянето на (ръста на) икономиката", отчитат авторите.

Важен извод

Този извод е особено важен, тъй като ЕЦБ очаква икономическият растеж през тази и следващата година да бъде воден предимно от вътрешното потребление, отчасти и на домакинствата, които да намалят личните си спестявания, които са на високи нива след пандемията от КОВИД-19.

Но реално спестяванията на домакинствата продължават да нарастват, а някои членове на ЕЦБ вече поставят под въпрос оптимистичните си прогнози, показаха протоколите от заседанието през септември.

Тези констатации предполагат известен риск от спад за икономическия растеж заради митата за внос в САЩ, което би могло да се отрази на икономика, която расте с темп от около едва 1 на сто.

Проучването на ЕЦБ показва, че най-уязвими към негативни ефекти от ставките се чувстват работниците в промишлеността, строителството и търговията. Служителите в секторите на услугите, финансите и ИТ също се чувстват изложени на риск.

Особено силни са страховете сред работниците в Ирландия и Нидерландия, където се намират европейските централи на много американски компании и са много отворени икономики.