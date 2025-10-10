Доналд Тръмп отново е на медицински преглед във военномедицински център

Президентът Доналд Тръмп днес е на медицински преглед във Военномедицинския център "Уолтър Рийд". Говорителката на Белия дом Карълайн Левит го описа като "рутинна годишна проверка", въпреки че Тръмп вече премина през годишния си медицински преглед през април.

Белият дом отказа да обясни защо Тръмп отново се явява на преглед шест месеца след годишния си преглед, пише АП. Агенцията отбелязва, че посещението на Тръмп в здравното заведение, обявено от Белия дом по-рано тази седмица, се осъществява в момент, когато президентът се готви да пътува до Близкия изток след сключването на споразумение за спиране на огъня във войната между Израел и "Хамас".

"Срещам се с войските и също така ще премина нещо като полугодишен медицински преглед, което правя", обяви самият Тръмп пред медиите в Овалния кабинет. "Мисля, че съм в отлична форма, но ще ви информирам."

Априлският медицински преглед на Тръмп установи, че той е "напълно годен" да изпълнява функциите на главнокомандващ. В резюме от 3 страници от прегледа, извършен от неговия лекар - капитан от Военноморските сили Шон Барбабела - се посочва, че Тръмп е отслабнал с 9 килограма от медицинския преглед през юни 2020 г. и води "активен начин на живот", който "продължава да допринася значително" за доброто състояние на 79-годишния пациент.

По време на медицинския преглед през април Тръмп е преминал и кратък скрининг тест за оценка на различни мозъчни функции, припомня АП.

