10 октомври 2025, 17:41 часа 315 прочитания 0 коментара
7,4 и 6,9 по Рихтер едно след друго: Нови земетресения удариха Филипините дни след голямата трагедия (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 7,4 удари южното крайбрежие на Филипините в петък, като според местните власти са загинали най-малко шестима души. По-късно през деня последва второ земетресение - този път с магнитуд 6,9. След всяко от тях бяха издадени предупреждения за вълни цунами. Това се случва само около десетина дни след като земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер връхлетя централната част на островната страна в Югоизточна Азия. При предишния инцидент загинаха най-малко 79 души, а стотици бяха ранени.

Предупрежденията за цунами бяха отменени

Първото земетресение на 10 октомври е станало на дълбочина 43 километра в 9:43 ч. местно време, край брега на град Манай в Давао Ориентал - в региона Минданао в южната част на Филипините, съобщи Филипинският институт по вулканология и сеизмология (Phivolcs).

Той добави, че земетресението е било причинено от движение в Филипинския жлеб на дълбочина 23 километра. Филипинският жлеб е дълъг и тесен океански пролом. Намира се на изток от Филипините.

Phivolcs също така предупреди за вторични трусове и издаде предупреждение за цунами за околния регион, като заяви, че очаква вълни с височина над 1 метър. На жителите на крайбрежните райони е било „силно препоръчано да се евакуират незабавно на по-високи места или да се преместят по-далеч във вътрешността на сушата“, съобщи агенцията скоро след земетресението.

Националният център за предупреждение за цунами на Съединените щати също издаде предупреждения за цунами за части от Индонезия и Палау, с очаквани вълни с височина от 0,3 до 1 метър над нивото на прилива в тези региони.

Около обяд обаче Тихоокеанският център за предупреждение за цунами в Хонолулу (Хавай) съобщи, че опасността от цунами е отминала.

Индонезийската агенция по метеорология, климатология и геофизика съобщи, че е засякла много малки вълни цунами в провинция Северно Сулавеси. По-късно агенцията отмени предупреждението за цунами.

Вторият мощен трус

След това, около 19:00 часа местно време - т.е. 2 ч. на обяд българско време - второ земетресение с магнитуд 6,9 разтърси град Манай, съобщи Phivolcs. Агенцията издаде ново предупреждение за цунами, като очакваше в следващите два часа вълни, с повече от метър по-високи от нормалните приливи.

Първото земетресение е отнело живота на най-малко шестима души, включително двама пациенти, които са починали от сърдечен удар в болница, когато земетресението е разтърсило южната част на Филипините, съобщи за Assocaited Press регионалният директор на правителствената Служба за гражданска защита.

Губернаторът на Давао Ориентал каза пред филипинския новинарски канал ABS-CBN, цитиран от Al Jazeera, че поне 250 пациенти са били евакуирани от повредена болница и ще бъдат настанени в палатки поради първото земетресение.

Повредени са главно къщи, пътища и мостове. Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши заяви, че в засегнатите райони е разположена спасителна мисия.

Димитър Радев
