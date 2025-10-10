Измама с пенсии: Мъж в Гърция забогатя, лъжейки за връзки със социалното министерство

61-годишен мъж от остров Скиатос беше осъден задочно на четири години затвор и глоба от 2000 евро за измамно обещание за по-бързи пенсионни плащания чрез предполагаеми връзки в Министерството на труда и EFKA, съобщи Kathimerini.

Между 2021 и 2022 г. той е измамил 24 души, като е събрал суми от 1500 до 10 000 евро на човек.

Неговият съучастник получи двегодишна присъда, докато трети обвиняем беше оправдан.