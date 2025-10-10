Войната в Украйна:

Измама с пенсии: Мъж в Гърция забогатя, лъжейки за връзки със социалното министерство

10 октомври 2025, 17:26 часа 235 прочитания 0 коментара
Измама с пенсии: Мъж в Гърция забогатя, лъжейки за връзки със социалното министерство

61-годишен мъж от остров Скиатос беше осъден задочно на четири години затвор и глоба от 2000 евро за измамно обещание за по-бързи пенсионни плащания чрез предполагаеми връзки в Министерството на труда и EFKA, съобщи Kathimerini.

Между 2021 и 2022 г. той е измамил 24 души, като е събрал суми от 1500 до 10 000 евро на човек.

Неговият съучастник получи двегодишна присъда, докато трети обвиняем беше оправдан. ОЩЕ: Хванаха двама мъже, източили 90 000 лв. с фалшиви ТЕЛК решения

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Пенсии Гърция измама информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес