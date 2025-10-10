"Чудото на щангите" и "най-големият талант от десетилетия": Светът е вперил поглед в Карлос Насар

Карлос Насар направи поредния изключителен подвиг в света на щангите, след като завоюва трета световна титла, за която трябваше да прави обрат от трудна ситуация. Българският щангист записа само един успешен опит на изхвърляне от 173 кг - на 9 кг от първенеца в движението. След това обаче Насар направи три страхотни опита на изтласкване, като с последния постави и световен рекорд от 222 кг, за да си осигури златото в двубоя с 395 кг.

Карлос Насар - синоним на феномен

Sportlive.bg разказва за пътя на Карлос Насар до световния връх - от самото начало, когато още на 16-годишна възраст започва да чупи рекорди, до днес, когато вече всички в света на щангите знаят неговото име. Световни медии го наричат "чудото на щангите" - и с право, след като Карлос твори чудеса на всеки голям шампионат. През 2024-а спечели олимпийска, световна и европейска титла с куп световни рекорди, а през 2025-а стана не само световен, но и европейски шампион - с убийствена разлика.

А специалистите пък го считата за "най-големия талант от десетилетия", пишат още колегите от Sportlive. Само на 21 години, а вече е спечелил всичко. И изглежда, че няма какво да го спре по пътя към следващата му голяма цел - втора олимпийска титла на Игрите в Лос Анджелис 2028. А после идва и трета, а защо не и четвърта. А България все още няма спортист с три олимпийски титли, което ще вкара Насар за пореден път в аналите на спортната ни история.

Пише се Карлос Насар, чете се - ФЕНОМЕН: четете разтърсващата история на Карлос Насар в Sportlive.bg!