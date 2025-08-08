Идва Vault Summer Beach Fest - урок по “Как се живее добре” на Градина

22-24 август, Къмпинг Градина, Kite Bar. Запазете тази дата, защото София си взема студен душ след жегата, а VAULT - The Next Level си взима диджеите, пайетите, странностите и коктейлите, и се мести на плажа. За да започне Vault Summer Beach Fest.

Ето и програмата:

DAY 1: Shimmering Rays & Mr. & Ms. Beach Body /22.08.2025, 6:00 PM/ - за хората, които пият коктейли преди да е прието. Плаж, бийтове, боси ходила и първи dance moves с леко съпротивление.

DJ Nemanja (Belgrade) бавно ще вдига температурата, а коктейлите ще се борят с нея. Плажът е дансинг и очаква твоите движения! След като всички загреят с танците и коктейлите, водещата Pixxie Dust ще обяви началото на най-лъскавото, мускулесто и забавно състезание на плажа - Mr. & Ms. Beach Body! Всеки, който се включи, може да грабне наградата.

DAY 1: VAULT HYPE /22.08.2025, 11:30 PM/ - за тези, които не искат да се прибират, защото още не знаят с кого, ще важи правилото: Нощта пада, но никой не ляга. Музикалната магия ще започне с DJ Tony Louis (Bulgaria) и DJ VLR (Bulgaria), които ще подгреят сцената за сексапилните гости от Колумбия - Powerful B2B. Тук се появяват drag кралиците, танцьорите и танцьорките, още по-силните басове и доза хаос, която не можеш да си обясниш дори на следващия ден. Очакват се мокри тела, мръсни бийтове и приятелства, насърчени от един шот и палав поглед.

DAY 2: Amber Sunset /23.08.2025, 6:00 PM/ - моментът, в който хората започват да блестят (от брукат или горещи страсти). Слънцето залязва, но всичко тепърва започва. Зад пулта застава Varvara Monte (Bulgaria/Serbia), бийтовете стават по-дълбоки, движенията по-смели, а лятното настроение - още по-голямо. Идеалното време за първото “уау”. И третото “само още едно”.

DAY 2: HOT POP SUMMER /23.08.2025, 11:30 PM/ - ако сме си забравили вкуса за музика, DJ Simeon ще ни го върне.

Най-доброто (и най-виновното) забавление от 2000-та до днес: поп хитове, които всички обичат тайно и сега ще пеят публично! Това е поп култ с DJ Simeon (Bulgaria) в ролята първосвещеник, а всички гости - като хора на първи ред, с мокър гланц и блестяща съвест. А до него - DJ DNA (Bulgaria), който ще вкара нова доза guilty pleasures направо във вените.

VAULT CLOSING /24.08.2025, 11:00 AM/ - онзи момент, в който си износил банския, но не и душата

Финалното изпращане със свободен достъп. Последна песен, последен шот, последна възможност да признаеш, че си влюбен в някого от стая №12. Ще се танцува като за последно - поне до следващото VAULT - The Next Level издание. Каквото стане в Градина, се разказва до Нова Година… или поне докато ни изтрият сторитата.

Vault Summer Beach Fest - не е просто фестивал - това е тридневен открит урок по “Как се живее добре”!

БИЛЕТИ - https://bilet.bg/bg/events/vault-summer-beach-fest-6376-6376

Резервации и информация: +359 88 988 2050

Фейсбук страница https://www.facebook.com/events/2881994658639354

АРТИСТИTE:

DJ Tony Louis

• Когато нощта се спусне над плажа, пултът на VAULT SUMMER BEACH FEST оживява с едно познато име от софийския ъндърграунд - DJ Tony Louis

• Сетове, изпипани до последния бийт, и безпогрешен усет за вайб, DJ Tony Louis е гарант за танц до изгрев. Звукът му се движи между groovy tech house, клубна енергия и неподражаемо диско усещане, което превръща пясъка в дансинг.

• От VAULT - The Next Level до морето - той идва, за да раздвижи телата и да върне душите в ритъма на лятото. Нищо не е случайно, когато зад пулта застане DJ Tony Louis - само бийт, бас и безкрайна свобода.

DJ VLR

VAULT SUMMER BEACH FEST продължава с DJ VLR - майстор на Aфро, Етно, Oрганик и дийп хаус звученето, който знае как да подреди ритмите така, че тялото само да тръгне в танц! Вълни, залез и бас, който се носи по пясъка - идеалната комбинация за вечер край морето!

22-24.08.2025 - Kite Bar, къмпинг Градина

Движение, музика, свобода.

DJ DNA

• Hot Pop тръгва на морско приключение! На 23 август пренасяме най-легендарното поп парти на София директно в сърцето на Kite Bar, Къмпинг Градина - залези, блестящи тела и бийтове, които ще карат пясъка да се тресе до изгрев.

• DJ DNA и DJ Simeon.mp3 ще пуснат най-доброто от поп културата, с ремикси и хитове, които тайно обичаш и си припяваш на висок глас.

• Ако все още не си бил на Hot Pop Party, това е твоят момент да се включиш - поп вайбове, meme култура и brat енергия, където всеки припев звучи като лична изповед. А ако не си танцувал на Britney сред пясъка, наистина ли е било лято?

VAULT SUMMER BEACH FEST е уикенд, в който можеш да бъдеш себе си и да се чувстваш обичан такъв, какъвто си.

DJ IMANEMANJA

От сърцето на сръбската клубна сцена пристига IMANEMANJA - DJ с вкус към тежките бийтове

Приготви се за дълбоко потапяне в звуци, които карат пясъка да вибрира.

Aszpiy

Aszpiy пристига от Париж специално за VAULT SUMMER BEACH FEST в Kite Bar, Къмпинг Градина, България. Той е родом от Испания, но на сцената говори само на езика на тялото. Присъствието му приковава вниманието и буди сетивата, а всяко движение е разказ, който се запомня.

Varvara Monte

На 23 август Varvara Monte се качва на сцената на VAULT SUMMER BEACH FEST в Kite Bar, Къмпинг Градина - и ще вдигне температурата още преди слънцето да е залязло.

Икона на балканската електронна сцена, с безброй часове зад пулта и сетове от Белград до Барселона, Varvara Monte знае как да развълнува морето.

Очаквай микс от електро, диско, сексапил и вайб, който не те оставя на място - просто затваряш очи и се озоваваш в паралелна реалност, където ритъмът води тялото.

Amber Sunset - това е един от най-силните моменти във фестивала.

Miss Abby OMG

Miss Abby OMG пристига в България за VAULT SUMMER BEACH FEST!

Тя е финалистка от Drag Race Holland, прави история като първата бразилска драг кралица в Drag Race и легенда с четири драматични Lip‑Sync битки, които ѝ донесоха статут на lip‑sync “assassin”.

Co‑основателка на влиятелната Drag House Mermaids Mansion, носейки в сценичното си представяне жива енергия, фешън и мощен артистизъм.

На сцената е магнетична: от бразилски страсти до холандска прецизност и глас на съдия от реалити телевизия.

Очакванията са за секси glam, драматични костюми, glow vibes и Lip‑Sync шоу - drag от световна величина на живо.

DJ Simeon.mp3

Hot Pop отива на море! На 23 август взимаме най-емблематичното поп парти на София и го изстрелваме директно в сърцето на Kite Bar, Къмпинг Градина - със залези, блестящи тела и бийтове до изгрев.

DJ Simeon.mp3 и DJ DNA ще пуснат всичко, което феновете обичат твърде много, за да си признаят публично.

Поп ремикси, мемe култура, brat вайбове и място, където всеки припев звучи като изповед. Ако не сме танцували на Britney в пясъка, брои ли се за лято?

Powerful B2B

Специално за VAULT SUMMER BEACH FEST от Колумбия пристигат сексапилните диджеи Powerful B2B. На 22 август те ще превземат сцената със своите енергични Tribal и Tropical Bass сетове, които вдигат публиката на крака от първата минута. Със силно присъствие в Латинска Америка и изяви на сцени в Колумбия и Мексико, Powerful B2B се утвърждават като символ на страст, ритъм и безкомпромисна клубна енергия. Те не просто пускат музика - те създават култова атмосфера, която превръща всяко парти в незабравимо преживяване!

Pixxie Dust

Когато слънцето залезе и вятърът донесе мирис на сол и блясък, на сцената се появява Pixxie Dust - драг фея, която превръща вечерта в магия.

Известна със своите зрелищни перформанси, безгрешна хореография и остроумие, Pixxie Dust е любимка на клубната сцена в София - и тази година разширява царството си чак до морето!

Очакванията са за глитър, поп ремикси, спонтанни шоута и много смях. Pixxie Dust не просто излиза на сцената - тя създава своя собствена вселена и те вкарва вътре, със светкавица, токчета и лилава мъгла.