Катастрофа с жертва край София

Катастрофа с жертва стана сутринта на 24 май край АМ “Хемус“, близо до столицата, съобщават от ОДМВР-София. Около 7.20 часа на 24 май на тел. 112 постъпил сигнал за тежък пътен инцидент на път 2-17, в ускорителната лента посока автомагистрала „Хемус“.

Още: Кола се обърна на пътя Хасково - Минерални бани, шофьорът загина

На място е установено, лек автомобил се е блъснал в задната част на полуремаркето на товарен автомобил. Смъртта на водача на колата е констатирана от екип на спешна помощ.

Спътничката му е настанена за наблюдение с комоцио и контузно-охлузна рана на главата. Водачът на товарния автомобил е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Още: Челна катастрофа край Разград прати двама в болница