Руските заводи ще купуват ПВО за защита от украински дронове

Руските компании са готови да купуват оръжие, за да защитят своите заводи от украински атаки с дронове. Това каза Александър Шохин, председател на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, на среща с Владимир Путин.

Компаниите имат нужда както "от леко оръжие с калибър 7,62, така и от по-тежко, включително различни системи за електронна война, лазерни инсталации и с други калибри", каза на срещата Шохин, като стенограма от разговора е публикувана на сайта на Кремъл.

"Бизнесът е готов да финансира цялата тази работа, но е необходим някакъв механизъм с ясни схеми на финансиране", каза още Шохин и допълни, че това може да бъде някакъв фонд, или друго целево финансиране.

Той заяви още, че има проблем и с привличането на резервисти за охрана на заводите и другите производствени мощности.