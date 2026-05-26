Руските заводи ще купуват ПВО за защита от украински дронове

26 май 2026, 15:38 часа
Снимка: kremlin.ru
Руските компании са готови да купуват оръжие, за да защитят своите заводи от украински атаки с дронове. Това каза Александър Шохин, председател на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, на среща с Владимир Путин. 

Компаниите имат нужда както "от леко оръжие с калибър 7,62, така и от по-тежко, включително различни системи за електронна война, лазерни инсталации и с други калибри", каза на срещата Шохин, като стенограма от разговора е публикувана на сайта на Кремъл. 

"Бизнесът е готов да финансира цялата тази работа, но е необходим някакъв механизъм с ясни схеми на финансиране", каза още Шохин и допълни, че това може да бъде някакъв фонд, или друго целево финансиране.

Той заяви още, че има проблем и с привличането на резервисти за охрана на заводите и другите производствени мощности.

Елена Страхилова Редактор
