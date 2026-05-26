Мицкоски официализира съюза с Хърватия: Загреб се ангажира да подкрепя Скопие за ЕС (ВИДЕО и СНИМКИ)

26 май 2026, 15:26 часа
Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski﻿
Хърватия и Северна Македония подписаха Споразумение за стратегическо сътрудничество между двете правителства. Подписите си под документа положиха македонският премиер Християн Мицкоски и хърватският министър-председател Андрей Пленкович в Охрид, става ясно от пост Мицкоски във "Фейсбук". Мицкоски определя това споразумение като повече от дипломатически акт. Според него това е рамка за дългосрочно партньорство и ясно политическо обозначение за задълбочаване на отношенията  в области, които са от съществено значение за бъдещето на двете страни.

"Днешното посещение е от особено значение за двете ни държави, защото не е просто дипломатическа среща между две правителства, а представлява потвърждение за едно приятелство, изградено в продължение на години, на отношения, основани на взаимно уважение, разбирателство, сътрудничество и искрена подкрепа", написа Мицкоски.

България и Северна Македония също имат Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г., според който България също подкрепя Скопие по пътя й към ЕС. През 2022 г. обаче беше приета европейската преговорна рамка, която предвижда вписване на българите в македонската конституция, което югозападната ни съседка не е изпълнила вече четири години, което е причината за застоя й по европейския път. ОЩЕ: Съюзът между Загреб и Скопие се затвърждава: Хърватският премиер пристигна в Охрид (СНИМКИ)

Европейската перспектива на Скопие

Мицкоски посочва, че една от най-важните теми на разговорите с Пленкович е била европейската интеграция.

"Хърватия е страна, преминала успешно пътя от кандидат до пълноправен член на Европейския съюз. Ето защо хърватският опит има специално тегло и значение за нас. За нас европейската интеграция не е само цел на външната политика. Това е процес на съзряване на институциите, правовата държава, икономическо развитие, модернизация и създаване на по-добри условия за живот на нашите граждани. Ето защо оценяваме подкрепата, която Хърватия непрекъснато оказва на европейската ни перспектива", пише Мицкоски в социалната мрежа. 

"Фокусът на разговорите са задълбочаването на сътрудничеството между двете страни, регионалното сътрудничество и стабилността, европейската перспектива на страната и подкрепата на Хърватия за процеса на европейска интеграция, партньорството в НАТО и настоящите предизвикателства за сигурността в Европа и света. В тази посока подписването на Споразумението за стратегическо партньорство между двете държави е от особено значение", написа и македонският външен министър Тимчо Муцунски в своя "Фейсбук".

Припомняме, че хърватският президент вече подкрепи Скопие по европейския път в ущърб на България и в разрез с европейската преговорна рамка. ОЩЕ: Докато защитава Северна Македония: Хърватия бави Черна гора за ЕС

