Пътните камери в Гърция се отлагат

Гръцкото министерство на цифровото управление отмени търг за инсталиране на мрежа от 1000 пътни камери в Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. Причината са възражения, подадени от три компании, относно условията на сделката. Проектът, с обща стойност 88 милиона евро, получи три предварителни обжалвания – от две компании и един консорциум – преди дори да стигне до етапа на подаване на оферти. Kathimerini. разбира, че министерството възнамерява да преразгледа условията на търга, като премахне някои технически спецификации и да рестартира процеса в рамките на следващите 15 дни.

Подробности за пиолотната програма

Пилотна програма стартира в края на миналата година на осем високорискови места в района на Атина, следвайки препоръките на пътната полиция, което отбелязва първото разполагане на пътни камери, базирани на изкуствен интелект, по пътната мрежа на региона. Камерите са собственост и се управляват от Министерството на цифровото управление.

Припомняме, че през декември властите публикуваха първите резултати от пилотно внедряване на пътни камери. Те показаха над 2000 сериозни нарушения на правилата за движение само за четири дни.

1000 от нарушенията тогава са били свързани с използването на мобилни телефони и неслагане на предпазни колани, съобщиха властите. През същия период са регистрирани около 800 случая на превишена скорост на участък от пътя, където ограничението на скоростта е 90 км в час.

Други сериозни нарушения включват 480 нарушения на червения светофар.