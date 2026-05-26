С 3,02 промила алкохол: Шофьор на камион самокатастрофира

Около 18.50 часа на 22 май автопатрул от РУ-Сливница посетил сигнал за товарен автомобил, самокатастрофирал в района на 32 км на автомагистрала „Европа“.
На място полицейските служители тествали водача с дрегер, който отчел 3.02 промила алкохол.
Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК.
След приключване на действията по разследването му е повдигнато обвинение и мярката му за задържане е удължена до 72 часа.
