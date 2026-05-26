Ниските обороти не винаги пестят гориво

Много шофьори се опитват да включат предавка нагоре по-рано, за да намалят разхода на гориво. Но, както отбелязват експерти, постоянното шофиране при твърде ниски скорости може да има обратен ефект - двигателят започва да работи с претоварване, вибрациите се увеличават, а ремонтите тогава струват повече от спестения бензин.

Кога въртящият момент на двигателя става по-важен от мощността

При превключване плавността и прецизността са важни. Съединителят трябва да се натисне до края, скоростната кутия да се включи уверено, а педалът да се освободи постепенно. Често срещани грешки са добре познати: шофиране с наполовина натиснат съединител в задръстване, натискане на педала на съединителя, поставяне на ръка на лоста на скоростната кутия, паркиране на светофар с натиснат съединител и опит за включване на задна предавка, докато колата все още се движи напред. Всичко това ускорява износването на съединителя и механизма на скоростната кутия.

Такава е и грешката с качване на предавките при движение с ниска скорост. Ако водачът, например, включи висока предавка рано и след това натисне газта рязко, колата ускорява слабо, двигателят трепери и цялото натоварване преминава към трансмисията и двумасовия маховик, чиято замяна е много скъпа

Още: Наистина ли високите обороти съсипват двигателя?

За спокойно каране с дизелови двигатели, стандартът често е около 1800-2200 об/мин, защото тягата идва по-рано. За бензиновите двигатели е по-безопасно да се запази малко по-голям марж – около 2500 об/мин и повече, особено при ускорение или изкачване нагоре. Точната стойност зависи от двигателя, натоварването и трансмисията.

Собствениците на малки турбо двигатели с директно впръскване трябва да бъдат особено внимателни. Ниските обороти и рязкото ускорение могат да предизвикат LSPI, тоест преждевременно запалване на сместа при ниски скорости при голямо натоварване. Това вече не е въпрос на комфорт: ударните натоварвания могат да повредят буталата и свързващите щанги, което е опасно за двигателя.

Коя е най-ефективната скорост на движение на един автомобил

Икономичното шофиране не започва с най-ниските обороти, а с факта, че двигателят не трябва да дърпа колата чрез сила. Ако двигателят трепери, не ускорява и иска по-ниска предавка, няма пестене на гориво, а само допълнителен товар.