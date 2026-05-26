Защо зреждането на телефона в колата с включена навигация е лоша идея

Зареждането на телефона в колата по време на навигация изглежда като често срещан навик, но през лятото това може забележимо да ускори износването на батерията. Най-опасният сценарий е, когато смартфонът виси на предното стъкло над горещия преден панел и едновременно работи като навигатор.

Защо не трябва да се оставя включено зарядно за за смартфон в колата

Ситуацията е позната: шофьорът слага телефона на стойката, задава маршрута и веднага свързва зарядното. Проблемът е в мястото. Черно табло в горещ ден под слънцето може да се нагрее над 60 градуса, а смартфонът допълнително получава топлина от лъчите, навигацията и самото зареждане. След известно време започва да се забавя, замръзва или напълно се изключва – това вече е защита срещу прегряване.

Литиево-йонните батерии не понасят добре топлината, като повечето издържат максимум около 60 градуса, но зареждането при температура над 45 градуса вече може забележимо да ускори износването. Затова телефон на слънце и кабел в конектора са лоша двойка за живота на батерията.

Още: Лесен трик да охладите салона на колата без климатик

Най-добрият вариант е да не държите смартфона си в директния обсег на лъчите. За живота на батерията е по-добре да не я оставяте постоянно заредена: ако е възможно, свържете я, когато зарядът забележимо е намалял, и не го карайте до 100% всеки път. Оптималният домашен диапазон е около 40-80%, и е по-добре да се прави пълно зареждане у дома при стайна температура от 20-25 градуса.

В колата е по-безопасно да се постави телефонът на сянка, на централната конзола или на място с въздушен поток, ако колата поддържа Bluetooth, Android Auto или Apple CarPlay. Тогава екранът може да се използва по-малко и смартфонът няма да виси постоянно над горещия панел.

Как лятното слънце сваля цената на автомобила

Не всичко е гладко и с индукционната подложка. Безжичното зареждане само по себе си загрява корпуса повече, особено при навигация – както в калъф, така и в горещ интериор. Вентилацията на такива зони се осигурява основно в скъпи автомобили. Кабелът и прохладното място в кабината изглеждат по-скучни, но батерията ще издържи по-дълго.