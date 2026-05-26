Популярна телевизионна водеща стана майка (СНИМКА)

Популярната журналистка и водеща на "Тази събота и неделя" по bTV Бесте Сабри е станала майка на момиченце, съобщава медията. Новината предизвика вълна от поздравления към една от най-разпознаваемите млади телевизионни лица у нас, която също обяви щастливата новина в личните си профили в социалните мрежи. Бесте Сабри публикува и първи кадър на новородената си рожба.

Красив нов етап

От поста на журналистката разбираме, че тя има момиченце, което носи необикновеното, но красиво име - Азалеа. Към снимката, на която се вижда малката ръчичка на бебето, Бесте допълни с кратък текст, в който пише, че "принцесата" се е родила тази сутрин, 26 май, малко преди 8:00 ч., и изрази благодарността си към екипът от специалисти, който се е погрижил за нея.

Снимка: Бесте Бети/Facebook

Специално в публикацията си Бесте отбеляза и годеника си и баща на детето ѝ, който е бил неотлъчно до нея през всяка минута.

Фенове и колеги вече заливат социалните мрежи с пожелания за здраве, щастие и много усмивки за новото семейство.

Новината идва 10 месеца, след като водещата обяви годежа си с Айкут Рамадан. Двамата привлякоха вниманието на обществеността през 2025 г., когато Бесте публикува романтични снимки и официално потвърди връзката си.

През последните години Бесте Сабри се утвърди като едно от най-ярките лица в българската телевизия. Тя започва кариерата си в БНР Шумен, а по-късно се присъединява към екипа на bTV, където печели признание с професионализма си.

