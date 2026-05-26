Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Великобритания наложи санкции срещу руски банки и криптоплатформи

26 май 2026, 15:53 часа 579 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Великобритания наложи санкции срещу руски банки и криптоплатформи

Великобритания наложи санкции срещу свързани с Русия платформи за криптовалути, банки и финансови мрежи, тъй като са използвани за заобикаляне на международните ограничения. Мерките включват замразяване на активи и забрана британски компании да обработват плащания или да поддържат кореспондентски банкови отношения с посочените структури.

Санкциите са насочени към „сенчести финансови системи“, подпомагащи военната икономика на Русия. Сред тях е и подкрепяната от Кремъл мрежа A7, която според британските власти е била използвана за пренасочване на средства, финансиране на доставки и злоупотреба с чуждестранни банкови системи с цел заобикаляне на санкциите, съобщи Ройтерс.

Още: "Лукойл Нефтохим" със сериозен спад в приходите, натрупаните загуби вече са 1,2 млрд. евро

Пакетът обхваща също така криптоборси, организации, управляващи платформи, насочени към руския пазар, както и лица, свързани с мрежата.

„Великобритания проследява и прекъсва платежните канали, които подпомагат руската инвазия в Украйна“, посочиха британските власти. Санкциите обхващат и три грузинки компании, които управляват ориентирани към Русия борси.

Още: Лондон: Извиняваме се, че разхлабихме санкциите върху руските горива

В началото на май Лондон обяви, че ще санкционира 35 руски физически и юридически лица, занимаващи се с набирането на мигранти в уязвимо положение, за да се сражават в руската армия в Украйна или да работят в производството на дронове, припомня БТА. Дни по-късно Великобритания наложи санкции на десетки руски официални представители, медийни служители и младежки организации и заяви, че прави това, за да вземе на прицел контролирани от Кремъл младежки програми, пропагандни мрежи и юридически лица, свързани с депортациите и индоктринацията на украински деца.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Великобритания санкции руски банки санкции Русия
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес