Великобритания наложи санкции срещу руски банки и криптоплатформи

Великобритания наложи санкции срещу свързани с Русия платформи за криптовалути, банки и финансови мрежи, тъй като са използвани за заобикаляне на международните ограничения. Мерките включват замразяване на активи и забрана британски компании да обработват плащания или да поддържат кореспондентски банкови отношения с посочените структури.

Санкциите са насочени към „сенчести финансови системи“, подпомагащи военната икономика на Русия. Сред тях е и подкрепяната от Кремъл мрежа A7, която според британските власти е била използвана за пренасочване на средства, финансиране на доставки и злоупотреба с чуждестранни банкови системи с цел заобикаляне на санкциите, съобщи Ройтерс.

Пакетът обхваща също така криптоборси, организации, управляващи платформи, насочени към руския пазар, както и лица, свързани с мрежата.

„Великобритания проследява и прекъсва платежните канали, които подпомагат руската инвазия в Украйна“, посочиха британските власти. Санкциите обхващат и три грузинки компании, които управляват ориентирани към Русия борси.

В началото на май Лондон обяви, че ще санкционира 35 руски физически и юридически лица, занимаващи се с набирането на мигранти в уязвимо положение, за да се сражават в руската армия в Украйна или да работят в производството на дронове, припомня БТА. Дни по-късно Великобритания наложи санкции на десетки руски официални представители, медийни служители и младежки организации и заяви, че прави това, за да вземе на прицел контролирани от Кремъл младежки програми, пропагандни мрежи и юридически лица, свързани с депортациите и индоктринацията на украински деца.