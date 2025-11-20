Българската песен, която помогна на Сара Джесика Паркър да прочете 153 книги

Сара Джесика Паркър винаги е била открит любител на книгите, но тази година актрисата и издател издигна любовта си към литературата на съвсем ново ниво като съдия за Booker Prize 2025 (награда "Букър") В интервю за "The New York Times" Паркър споделя своя опит в избора на победителя за престижната литературна награда. Тя получава позицията, след като влиза в коментарите на Instagram профила на "Booker Prize", а като част от журито за 2025 г. прекарва почти година в четене и обсъждане на над 100 книги заедно с останалите съдии — Родди Дойл, Айобами Адербайо, Крис Пауър и Кайли Рийд.

Снимка: Getty Images

Как се е променил животът на актрисата?

Паркър казва, че процесът е променил навиците ѝ на четене, а с тях — и целия ѝ живот. Като издател тя дори е пропускала семейни ангажименти с съпруга си Матю Бродерик и трите им деца, за да се справи с огромния си списък за четене. "Никой не се опитваше да се състезава с Booker", казва Паркър. "След вечеря, когато започнеше обсъждането какъв филм да гледаме, никой не ме питаше. Всички знаеха с какво ще се занимавам."

Паркър отбелязва, че времето ѝ за четене съвпаднало и с представяне пред медиите на телевизионния ѝ сериал "And Just Like That…", чийто последен сезон беше излъчен през август. Тя носела книга със себе си дори по време на интервюта, въпреки че знаела, че "няма никакъв шанс" да успее да чете между срещите с журналисти. Тя обясни, че когато в продължение на четири-пет дни не е прочела нито ред, я обземала паника, защото единственото, което искала, било да не бърза с книгите. "Затова просто не спях.", признава тя.

"Обикновено чета в тази стая в дома ни в Ню Йорк, която наричам мой офис, но тя е по-скоро като склад: всичко отива в тази стая, включително разговорите, а има столове, но всички седят на пода.

Семейството ми минаваше покрай вратата — държах я отворена, защото ми беше твърде самотно да я затворя — и вероятно към март вече чуваха този звук: пръстът ми върху страницата, преминаващ през параграфите. Пръстите ми започнаха да ме водят. Това беше напълно непланирано. Не знам откъде се появи."

По това време тя се чувствала самотна, но всъщност си имало своята полза. "Самотата ми даде известна представа какво е да бъдеш писател — винаги съм предполагала, че това е самотно занимание. А понеже четяхме в такъв обем и интензивността на четенето беше толкова голяма, не можех да слушам музиката, която обикновено слушам: нищо, което би могло да ме накара да запея заедно. Затова започнах да слушам музика, която изобщо не познавах: тибетска, украинска, нигерийска, кенийска музика, стара кубинска музика от 60-те. Беше наистина страхотно и вълнуващо и промени изцяло атмосферата в стаята. Създаде една лекота около всичко това."

Снимка: Getty Images

В плейлист, показан от "The New York Times", можем да видим и включените песни в списъка на Паркър, като сред тях място има българската песен "Ди-ли-до" на прочутия български женски хор "Мистерията на българските гласове". Записите, издавани от швейцарския продуцент Марсел Селие, стават култови през 80-те години и носят на България награда "Грами". Песента "Ди-ли-до" заема десето място в списъка с музиката, която Паркър слуша, докато чете общо 153 романа, номинирани за "Букър" през 2025 г.

"Открих, че сега съм много по-критична към книгите. Очаквам повече и знам, че това е възможно, защото току-що прочетох 153 книги и много от тях бяха страхотни", каза Паркър. "Мисля, че това е добре за мен, защото имам толкова сантиментално отношение към писателите. Имам огромно възхищение към тях.", отбелязва тя.

Победителят на наградата "Букър" за 2025 г. е Дейвид Салай с романа си "Flesh". Това е признание за изключителната му работа и разказвачки умения, които впечатлиха журито сред многото номинирани книги.

Паркър каза, че участието като съдия на "Букър" е било "преживяване за цял живот".

Сега, след като всичко приключи, тя отново ще може да участва в киновечери, театрални посещения и семейни вечери със съпруга си Мету Бродерик и децата им. А петте съдии са създали книжна група, за да могат да продължат да четат заедно, каза Паркър.

