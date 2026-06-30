Докато Европа се "топи", китайците си пръскат фина мъгла и свалят температурите с до 6 °C (ВИДЕО)

В Европа хората масово скачат в реките, за да плуват и да се спасят от горещата вълна, конкретно в Германия по улиците вече извадиха водни оръдия, във Франция се слага алуминиево фолио и смес от тебешир с вода по прозорците, за да не пропуска топлината. А в Китай жилищните комплекси, изглежда, разполагат със специални системи за охлаждане - чрез мъгла.

Те разпръскват фина мъгла във въздуха през лятото, като понижават външната температура с 3–6 °C и същевременно спомагат за ограничаването на праха. По този начин осигуряват комфортни външни пространства, показват местни жители с видеа в социалните мрежи.

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✨🇨🇳Chinese residential communities feature dedicated mist cooling systems.



Summer activation cuts outdoor heat by 3–6°C for comfy outdoor spaces. pic.twitter.com/NuPrxSE0t9 — 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) June 26, 2026

Германия се "топи" от жегата

Обратно в Европа - Германия буквално се топи от жегата. В Лайпциг екстремните температури доведоха до стопяването на уплътнител, използван около трамвайните релси. Той е проникнал в релсите, след което се е втвърдил, образувайки големи буци.

Ето какво причинява на страната рекордната гореща вълна на континента ни - най-бързо затоплящия се от всички:

🥵 Germany is literally melting in the heat



In Leipzig, the extreme temperatures caused the sealant used around tram tracks to melt. It seeped into the rails and track switches before hardening into large clumps.



This is what the record-breaking heatwave is doing to Germany👇 pic.twitter.com/LfbLkCRGml — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

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