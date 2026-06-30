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Докато Европа се "топи", китайците си пръскат фина мъгла и свалят температурите с до 6 °C (ВИДЕО)

30 юни 2026, 9:04 часа 864 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Докато Европа се "топи", китайците си пръскат фина мъгла и свалят температурите с до 6 °C (ВИДЕО)

В Европа хората масово скачат в реките, за да плуват и да се спасят от горещата вълна, конкретно в Германия по улиците вече извадиха водни оръдия, във Франция се слага алуминиево фолио и смес от тебешир с вода по прозорците, за да не пропуска топлината. А в Китай жилищните комплекси, изглежда, разполагат със специални системи за охлаждане - чрез мъгла.

Те разпръскват фина мъгла във въздуха през лятото, като понижават външната температура с 3–6 °C и същевременно спомагат за ограничаването на праха. По този начин осигуряват комфортни външни пространства, показват местни жители с видеа в социалните мрежи.

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Германия се "топи" от жегата

Обратно в Европа - Германия буквално се топи от жегата. В Лайпциг екстремните температури доведоха до стопяването на уплътнител, използван около трамвайните релси. Той е проникнал в релсите, след което се е втвърдил, образувайки големи буци.

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Германия Китай Жега жеги гореща вълна
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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