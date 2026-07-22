Морското равнище ще се повиши с 15 метра до 2300 година: Домовете на 1,7 милиона души ще бъдат под вода

Учените предупреждават за последиците от климатичната криза, надвиснала над Земята, от десетилетия. В ново проучване учените са използвали компютърни модели, за да определят колко хора биха били изложени на риск от наводнения по крайбрежието в резултат на бъдещи климатични промени, пише Daily Mail.

Изследователите предупреждават, че покачването на морското равнище може да наводни домовете на 1,7 милиона души до 2300 година.

Покачване на морското равнище до 2300 година и катастрофалните последици от това

Проучването е проведено от учени от Метеорологичната служба на Обединеното кралство и Университета в Бристъл, а резултатите от него са доста тревожни: до края на следващия век поне половин милион повече хора ще бъдат засегнати от наводнения, отколкото тази година.

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Авторите на изследването казват, че тревожният факт е, че тези драматични промени са почти неизбежни и ще настъпят, освен ако не бъдат предприети решителни действия през следващите десетилетия. За съжаление, дори ако правителствата по света изпълнят ангажиментите си за намаляване на въглеродните емисии, до 2200 г. над 1,4 милиона души ще бъдат изложени на риск от наводнения, а до 2300 г. тази цифра ще се увеличи до 1,7 милиона.

Световните океани и покритите с лед региони реагират бавно на глобалното затопляне, което прави покачването на морското равнище „скрита заплаха“, казва водещият автор професор Мат Палмър от университета в Бристъл.

Със затоплянето на климата поради антропогенни климатични промени, морското равнище постепенно се покачва и това се случва с все по-бързи темпове. В световен мащаб средното морско равнище се е покачвало с 3,64 милиметра годишно от 1999 г. насам, което е общо 9,38 см през последните 26 години.

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Експертите казват, че една трета от това увеличение се дължи на разширяването на океана, докато той се затопля, докато останалите 70% се дължат най-вече на топенето на ледниците и ледените покривки. Тази тенденция остава относително стабилна от десетилетия - последните сателитни данни показват, че след 2012 г. това увеличение се е ускорило рязко, достигайки 4,1 мм годишно.

В ново проучване учените са използвали данните, за да предскажат с колко ще се повиши морското равнище около Обединеното кралство. Резултатите показват, че до 2100 г. морското равнище по крайбрежието на Обединеното кралство ще се повиши с 0,4 до 0,6 метра, което ще увеличи риска от наводнения с 13%. До 2300 г. се очаква морското равнище да се утрои, като средното покачване по крайбрежието ще достигне между 1,2 и 1,8 метра.

Авторите отбелязват, че подобна ситуация ще доведе и до широко разпространено увеличение на риска от наводнения - това очаква дори онези региони, които преди това са били считани за безопасни.

Учени от японския университет Хокайдо и Националния университет в Сеул откриха причина, която може да доведе до значително покачване на морското равнище. Резултатите от изследването са публикувани в списанието Nature Communications.

Доказано е, че взаимодействието между криволичещите океански течения и океанското дъно увеличава скоростта на издигане нагоре, което води до пренасяне на топлата вода до по-малки дълбочини. Този механизъм значително допринася за топенето на шелфовите ледове в морето Амундсен в Западна Антарктика. Шелфовите ледници бързо се дестабилизират и допринасят за повишаване на морското равнище.

Досега се смяташе, че по-силните западни ветрове на север от Амундсеново море движат океанските течения покрай шелфа, носейки по-топла вода към кухините на ледените шелфове. Това явление е особено изразено по време на събитията Ел Ниньо.

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