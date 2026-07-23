Домат от Везувий успешно вирее у нас! Сортът Пиеноло не се плаши от сушата (СНИМКИ)

През последните години сме свидетели как летата в България стават все по-горещи, засушаванията – по-продължителни, а водата за напояване – все по-ценен ресурс. Това поставя земеделието пред въпроса кои сортове ще могат да се адаптират към новите условия. Един от възможните отговори идва от склоновете на Везувий, където от векове се отглежда домат, приспособен към суша и високи температури. Днес Пиеноло показва, че понякога решенията за бъдещето могат да се крият и в традиционните сортове.

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Пиеноло – доматът от Везувий

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, който ще наричаме накратко Пиеноло е традиционен италиански сорт дребноплодни домати, близък до чери доматите. От векове се отглежда по склоновете на Везувий – район, който далеч не предлага лесни условия за земеделие. Вулканичните почви са богати на минерали, но са добре дренирани и задържат малко вода. Именно тази сурова среда е оформила сорт, приспособен да издържа на горещи лета и продължителни периоди с ограничена влага.

Растенията от района на Везувий са свикнали с високи летни температури и силно слънчево греене. Те притежават по-добра устойчивост към топлинен стрес в сравнение с много сортове, селекционирани при по-меки условия.

Добре развита коренова система

Растението формира силна коренова система, която може да достига по-дълбоки почвени слоеве. Така то има достъп до влага, която често остава недостъпна за растения с по-плитки корени. Това качество е особено важно в условията на България, където летните суши стават все по-чести.

Плодовете и листата на сорта имат особености, които ограничават загубата на вода. Доматите са с по-дебела кожица и по-ниско съдържание на свободна вода. Това е една от причините плодовете да се съхраняват толкова дълго след беритба.

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Името му произлиза от традиционна технология за съхранение. Думата piennolo означава окачен грозд. В района около Везувий зрелите домати традиционно се събират заедно с част от дръжките, свързват се в снопове и се окачват в сухи и проветриви помещения.

Тази традиция позволява доматите да се запазят свежи в продължение на няколко месеца без използване на хладилни съоръжения – нещо, което е трудно постижимо при повечето съвременни сортове.

Малки плодове - голяма хранителна стойност

На пръв поглед Пиеноло изглежда различно от доматите, които най-често се продават в България. Наподобява чери доматите – плодовете са малки, с леко крушовидна форма и характерен връх. Плодовете на Пиеноло тежат обикновено около 20–35 грама. Но размерът не определя качеството. Те съдържат повече сухо вещество, естествени захари, органични киселини и ароматни съединения и витамин C в сравнение с много едроплодни сортове. Малкият размер е част от стратегията на растението за оцеляване в суха среда.

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Вкус с много приложения

Плодовете се отличават с наситен доматен вкус и богат аромат. Благодарение на високото съдържание на сухо вещество консистенцията им е по-плътна и месеста – качество, което може да се стори необичайно на потребителите, свикнали с по-сочните сортове.

Поради по-ниското съдържание на киселини в сравнение с класическия червен домат, този сорт се отличава със сладък и плодов вкус. Вулканичният тероар му придава специфичен минерален характер и соленост, която балансира сладостта му. С месеците, докато кожата им леко изсъхва, вкусът им става още по-наситен, сладък и дълбок.

Устойчивостта на сорта се изразява и в естествената му способност за дълго съхранение – в продължение на 7–8 месеца без хладилник без охлаждане, като така плодовете се запазват до пролетта, като губят част от водата си, но концентрират вкуса си.

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Дребноплодни сортове често съдържат повече биоактивни вещества от някои високодобивни индустриални сортове. Това прави този домат особено подходящ и за производство на качествени сосове и консервиране.

Успешен в България?

Доматът е една от най-популярните зеленчукови култури в България и важна част както от професионалното зеленчукопроизводство, така и от семейните градини.

Но условията, при които се отглежда, вече се променят. В много райони условията стават близки до тези в традиционните средиземноморски области – по-дълги сухи периоди, по-високи летни температури, периодите без валежи се удължават, а водата за напояване става все по-ограничен ресурс.

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Именно тези промени поставят доматите сред културите, които са особено чувствителни към климатичните промени. При температури над 35°C опрашването се нарушава, цветовете могат да опадат, а недостигът на вода води до по-ниски добиви и по-слабо качество на плодовете.

Сортове като Пиеноло показват, че понякога решението се крие не само в новите технологии, но и в традиционните сортове, които в продължение на векове са се адаптирали към горещина и недостиг на вода. На фона на променящия се климат възниква въпросът: би ли могъл този италиански сорт да намери място и в България?

На теория най-подходящите райони у нас биха били райони, които имат продължителен вегетационен период и високи летни температури. Това включва Тракийската низина, Санданско-Петричкият район, Струмската долина, районите около Хасково, Ямбол и Сливен и части от Дунавската равнина. Това обаче трябва да бъде потвърдено чрез полски изпитвания при местни условия.

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Теоретичният потенциал на сорта вече получава и практическо потвърждение. През 2026 г. Пиеноло е отгледан успешно при полски опит във Велико Търново.

В процес на узряване (Роман Рачков)

Авторът на статията, Роман Рачков, част от авторския екип на Климатека, който отглежда около 10 сорта домати в своята градина, споделя, че още през първата година Пиеноло се е представил много добре и е дал добри добиви. Разбира се, единичният опит не е достатъчен, за да се правят общи заключения. Необходими са още изпитвания в различни райони и почвено-климатични условия, за да се оцени реалният потенциал на сорта у нас.

Не трябва да се очаква Пиеноло да замени съществуващите български сортове и хибриди. Неговата сила е друга – той предлага възможност за производство на специализиран продукт с висока добавена стойност.

Добрата му адаптация към засушаване може да намали зависимостта от напояването, а естествената му съхраняемост позволява продукцията да се реализира постепенно и с по-малки загуби. Това са качества, които стават все по-ценни в условията на променящ се климат.

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За България този сорт представлява интересен пример за посоката, в която може да се развива зеленчукопроизводството – към по-устойчиви, ресурсно ефективни и висококачествени продукти, съобразени с новите климатични реалности. В бъдеще успешното земеделие няма да зависи само от максималния добив, а от способността на растенията да се адаптират към свят с по-малко вода и повече климатични предизвикателства.

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