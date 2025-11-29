Мъж пазел камък с години, надявайки се да е злато. Оказал се много по-ценен (ВИДЕО)

През 2015 г. Дейвид Хоул търсил злато в регионалния парк Мериборо близо до Мелбърн, Австралия. Въоръжен с металотърсач, той открил нещо необичайно – много тежка, червеникава скала, лежаща в жълта глина. Той я занесъл вкъщи и опитал всичко, за да я отвори, сигурен, че вътре в скалата има златно късче – все пак Мериборо се намира в района на Голдфийлдс, където австралийската златна треска е достигнала своя връх през 19-ти век. За да отвори находката си, Хоул опитал със скален трион, ъглошлайф, бормашина и дори я залял с киселина. Дори с чук не успял да направи пукнатина. Това е така, защото това, което се опитвал толкова усилено да отвори, не било обикновен камък. Както разбрал години по-късно, това е рядък метеорит.

Повече за ценния метеорит

Неспособен да отвори „скалата“, но все още заинтригуван, Хоул занесъл къса в музея в Мелбърн за идентификация.

Още: Метеорит, космически боклук или сигнал от извънземни? Какво е огненото кълбо в Синеморец (ВИДЕО)

„Имаше този скулптуриран, вдлъбнат вид“, каза геологът от музея в Мелбърн Дърмот Хенри пред The ​​Sydney Morning Herald през 2019 г. „Това се образува, когато преминават през атмосферата; те се топят отвън и атмосферата ги извайва.“

„Разглеждал съм много скали, които хората смятат за метеорити. Всъщност, след 37 години работа в музея и изследване на хиляди скали, само две от предложенията бяха истински метеорити. Камъкът на Дейвид Хоул е един от тях.“

„Ако видите скала на Земята като тази и я вдигнете, не би трябвало да е толкова тежка“, обясни геологът от музея в Мелбърн Бил Бърч.

Изследователите публикували научна статия, описваща метеорита на 4,6 милиарда години, който те нарекли Мериборо на името на града близо до мястото, където бил намерен.

Още: Установиха произхода на метеоритите, падащи на Земята

Той тежи колосалните 17 килограма и след като използвали диамантен трион, за да отрежат малък резен, изследователите открили, че съставът му има висок процент желязо, което го прави обикновен хондрит H5. След като се отвори, можете да видите и малките кристализирани капчици метални минерали в него, наречени хондрули.

Метеоритите ни пренасят назад във времето

„Метеоритите предоставят най-евтината форма на изследване на космоса. Те ни пренасят назад във времето, предоставяйки улики за възрастта, формирането и химичния състав на нашата Слънчева система (включително Земята)“, каза Хенри.

„Някои дават поглед към дълбоката вътрешност на нашата планета. В някои метеорити има „звезден прах“, дори по-стар от нашата Слънчева система, който ни показва как звездите се формират и еволюират, за да създадат елементи от периодичната таблица. Други редки метеорити съдържат органични молекули като аминокиселини; градивните елементи на живота.“

Въпреки че изследователите все още не знаят откъде е дошъл метеоритът и колко дълго може да е бил на Земята, те имат някои предположения.

Нашата Слънчева система някога е била въртяща се купчина прах и хондрити. В крайна сметка гравитацията е събрала голяма част от този материал, образувайки планети, но остатъците са се озовали предимно в огромен астероиден пояс.

„Този ​​конкретен метеорит най-вероятно произлиза от астероидния пояс между Марс и Юпитер и е бил избутан оттам от сблъсъци на астероиди, след което един ден се е разбил в Земята“, каза Хенри пред Channel 10 News.

Въглеродното датиране предполага, че метеоритът е бил на Земята между 100 и 1000 години и е имало редица наблюдения на метеори между 1889 и 1951 г., които биха могли да съответстват на пристигането му на нашата планета.

Изследователите твърдят, че метеоритът Мериборо е много по-рядък от златото, което го прави много по-ценен за науката. Това е един от само 17-те метеорита, регистрирани някога в австралийския щат Виктория, и е вторият по големина хондрит с маса след огромен 55-килограмов екземпляр, идентифициран през 2003 г.