Може ли завод в океана за улавяне на въглерод да помогне за спасяването на света?

Клъстерът от ниски сгради, който започва да се оформя в Туас, ще се превърне в „най-голямия в света“ океански завод за премахване на въглероден диоксид, когато бъде завършен по-късно тази година, твърдят от Equatic - стартъп компания, отделена от Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

Идеята е заводът да взема вода от океана, след което да използва електрически ток и да пуска въздух през нея, за да предизвика редица химични реакции за улавяне и съхраняване на CO₂ – като минерали, които могат да бъдат върнати обратно в морето или използвани на сушата.

Това е една завладяваща визия за потенциално решение на фона на задълбочаващата се климатична криза, която предизвика безпрецедентни горещини и опустошително екстремно време. Усилията за ограничаване на глобалното затопляне изостават до голяма степен, а много учени предупреждават, че освен бързото намаляване на изкопаемите горива, светът ще трябва да премахне и въглеродното замърсяване, което вече е в атмосферата

Снимка: iStock

Този завод в Сингапур е пример от редицата проекти, които поглеждат към океаните, абсорбиращи вече близо 30% от затоплящото планетата замърсяване, като инструмент за постигане на това. Други проекти прилагат впръскването на железни частици в океана с цел стимулиране на абсорбиращия CO₂ фитопланктон, потапянето на водорасли в дълбините на океана с цел „заключването“ на въглерода и впръскането на частици в морски облаци, които да отразяват част от слънчевата енергия.

Проектите за премахване на въглерода са спорни, критикувани за това, че са скъпи, недоказани в по-големи мащаби и отвличат вниманието от политиките за намаляване на употребата на изкопаеми горива. А когато в тях участват океаните – сложни екосистеми, които са подложени на огромен натиск от глобалното затопляне – критиките могат да станат още по-силни.

Има „големи пропуски в знанията“, когато става въпрос за океанско геоинженерство, казва Жан-Пиер Гатусо, океански учен в университета Сорбона във Франция. „Много съм притеснен от факта, че науката изостава зад индустрията“, допълва той.

Excited to announce a 3,650tpa #carbonremovals plant with @UCLA and @PUBsingapore https://t.co/tIpriTr5tF pic.twitter.com/LqhbEBq6eZ