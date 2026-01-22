Невероятно разминаване: Избирателите на всички ключови партии искат едно за климата, властта прави друго

Има ярко разминаване между обществените нагласи, политическата реторика и държавните политики в енергийния сектор, показва ново проучване на „Грийнпийс“ – България. Причината - една трета от българите смятат, че страната ни трябва да инвестира във възобновяеми източници на енергия, по данни от независимо международно изследване. Мнозинството от анкетираните, без значение от партийните си предпочитания, пък подкрепят енергийния преход и заявяват, че е време България да премине от икономика, базирана на изкопаеми горива, към икономика с фокус върху производство на енергия от местни възобновяеми източници.

Проучването е проведено от Policy Solutions (в партньорство с IPSOS) за „Грийнпийс“ – България в периода 27 ноември – 4 декември 2025 г. сред 1000 респонденти чрез онлайн анкета. Паралелно са направени анкети в Унгария и Словакия.

Мнозинството българи подкрепя прехода към възобновяеми източници

Попитани къде България трябва да инвестира приоритетно в енергия в близко бъдеще, мнозинството от участниците в социологическото проучване посочват възобновяемата енергия (32%) и енергийната ефективност и енергоспестяването (25%), т.е. 57% от респондентите подкрепят зеления преход. 31% от анкетираните отговарят с "ядрена енергия".

Графика: "Грийнпийс" - България

65% от респондентите пък одобряват енергийния преход до 2035 година. 26% са несъгласни, а 9 на сто не могат да решат.

Графика: "Грийнпийс" - България

Голяма е подкрепата и към енергийните общности – широко разпространена в Европа практика граждани да се сдружават, за да произвеждат сами електроенергия от възобновяеми източници. Цели 78% от респондентите одобряват идеята правителството да насърчава създаването на такива кооперативи.

Графика: "Грийнпийс" - България

Обществените нагласи не съвпадат с това, което прави властта

„За съжаление, обществените нагласи рядко съвпадат с решенията на управляващите. В последните години виждаме, че енергийните общности и домакинските соларни панели в България се осъществяват по-скоро въпреки, отколкото благодарение на държавна политика. И в двата случая желаещите да осъществят свой проект се сблъскват със законодателни спънки и неуредици. Вместо да направи средата в България гостоприемна за граждански инициативи, властта превръща енергийната сигурност в демагогия и параван, зад който осигурява комфорт на компаниите за изкопаеми горива“, коментира директорът на „Грийнпийс“ – България Меглена Антонова.

От организацията посочват, че нагласите към проекти за изкопаеми горива са изключително негативни – едва 4% от запитаните биха предпочели инвестиции в нефт и газ, а 2% – инвестиции във въглища. Единствено подкрепата за ядрена енергия остава висока – 31%, въпреки рисковете и високата инвестиция.

Причина за лошото отношение към изкопаемите горива може да се търси в растящите притеснения от все по-честите и все по-сериозни екстремни климатични явления - горещи вълни, суша, горски пожари, наводнения и урагани. Според 64% от анкетираните употребата на изкопаеми горива задълбочава екстремното време, а 61% стигат по-далеч, като искат компаниите за изкопаеми горива да бъдат държани под отговорност за щетите върху природата и климата.

Графика: "Грийнпийс" - България

Привърженици на партии от целия спектър искат енергиен преход и енергийни общности

Любопитно в условията на предстоящите предсрочни парламентарни избори е, че привърженици на партии от целия политически спектър заявяват силна подкрепа към енергийния преход и енергийните общности, както и неодобрение към изкопаемите горива, включително повечето от симпатизантите на считаните за по-консервативни БСП, „Възраждане“, МЕЧ, ИТН, "ДПС-Ново начало".

Графика: "Грийнпийс" - България

Само при поддръжниците на "Величие" - най-малката формация в 51-вия парламент - се вижда обратната тенденция. Настроенията сред респондентите, които предпочитат партии извън парламента или не са посочили отговор, също показват немалка подкрепа към възобновяемата енергия и енергийния преход, гласи проучването на "Грийнпийс" - България.

Въпреки тези нагласи общественият дебат у нас е силно повлиян от твърденията колко нужна е употребата на изкопаеми горива в България. Съвсем пресен е примерът с проектите за добив на нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ на Черно море. Държавата, в лицето на Български енергиен холдинг (БЕХ), се включва с 10% в капитала на консорциума съвместно с международни петролни гиганти "въпреки ниския дял на изкопаемия газ в енергийния микс на страната и въпреки сериозните екологични и стопански рискове на подобно начинание", посочват от "Грийнпийс".

"В същото време властта не просто бездейства, а разпъва чадър над силно замърсяващите въглищни централи – въпреки системните им нарушения и постоянните граждански сигнали", отчитат още от организацията: Human Rights Watch: ТЕЦ, свързан с Ковачки, трови жителите на Димитровград - особено децата.

Тя от години посочва виновниците за замърсяването на околната среда и изисква от институциите да си свършат работата, напомня Меглена Антонова. „Настояваме за навременен план за изход от въглищата и подкрепа за енергийната независимост на гражданите. Уви, впечатленията ни са, че към момента правителството в оставка и държавните институции не работят в интерес на околната среда и икономическото благосъстояние на българите", казва тя.