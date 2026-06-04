Невидимата граница на Земята: Защо нито един ураган не може да пресече екватора

Ураганите са сред най-мощните природни явления на планетата. Те могат да обхванат огромни площи, причинявайки разрушителни ветрове, проливни дъждове и наводнения. Дори такива мащабни бури обаче имат ограничения: те рядко се приближават до екватора и никога не го пресичат. Учените обясняват, че това не се дължи на липса на енергия, а на специфичните механизми на земната атмосфера. Това съобщи изданието Iflscience.

Защо ураганите не могат да преминат екватора?

Експертите ни напомнят, че ураганите, тайфуните и циклоните са един и същ вид тропическа буря. Единствената разлика е името, което варира в зависимост от региона. Ураганите се наричат ​​„хориани“ в Северния Атлантик и североизточната част на Тихия океан, тайфуни в западната част на Тихия океан и циклони в Индийския океан.

Такива бури обикновено се образуват над тропически морета, където температурите на водата надвишават 26°C. Топлото море загрява въздуха над повърхността, който се издига и охлажда, образувайки облаци и гръмотевични бури. Това създава зона с ниско налягане в долните слоеве на атмосферата, където започва да тече нов въздух.

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По-нататъшното развитие на бурята се влияе от силата на Кориолис – ефект, свързан с въртенето на Земята. Тя определя посоката на въртене на въздушните маси. В Северното полукълбо ураганите се въртят обратно на часовниковата стрелка, докато в Южното полукълбо се въртят по часовниковата стрелка.

В същото време, близо до екватора, силата на Кориолис отсъства. Следователно, атмосферните системи не получават необходимото въртене, за да се развият в ураган. Ето защо подобни бури рядко се случват на по-малко от 300 километра от екватора.

Изключение прави тайфунът Уамей, който удари през 2003 г. на около 150 километра северно от екватора. Изследователите обаче отбелязват, че подобни събития са изключително редки.

Тази характеристика обяснява и защо ураганите не могат да пресекат екватора. За да направи това, бурята ще трябва да премине през зона без влиянието на силата на Кориолис и след това да обърне въртенето си. Поради това екваторът остава естествена граница, която тропическите циклони не могат да пресекат.

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Още интересни факти за екватора

Екваторът пресича 33 острова. От тях 17 принадлежат на Индонезия (два от които са в езеро на остров Калимантан), девет са разположени в устието на река Амазонка, а пет са в езерото Виктория, Африка.

21,3 километра - това е разстоянието, на което екваторът е от центъра на Земята.

40 075 километра - това е дължината на екватора. Средно един лек автомобил изминава това разстояние за приблизително две години. Четиринадесет държави лежат на екватора. Досега нито един пътешественик не е успял да посети всички тях и по този начин да обиколи земното кълбо по екватора.

На 35 786 километра над екватора се намира геостационарната орбита, където комуникационните спътници „се носят“. Сигналът се разпространява напред-назад със скоростта на светлината само за четвърт секунда.

На 4690 метра се намира най-високата точка на екватора, разположена върху ледник на южния склон на вулкана Каямбе в Еквадор. Това е единственият ледник на екватора.

Скоростта на въртене на Земята на екватора е 465 метра в секунда. Тя надвишава скоростта на звука във въздуха (331 м/с).

Изстрелването от екватора незабавно ускорява спътника до свръхзвукова скорост. Това спестява 10% гориво.

Един от най-известните паметници на екватора се намира в страна, чието име се превежда като „Средата на света“ – в Еквадор, на 20 км от столицата Кито, в град Сан Антонио. По-точно, екваторът се намира на 240 метра от паметника до екватора и преминава през музея Инти Нян.

На екватора почвата и водата се затоплят най-интензивно, климатът е изключително горещ, а слънцето изгрява до абсолютния си зенит два пъти годишно и огрява вертикално.

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