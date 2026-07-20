Учени: Климатична аномалия ще промени драстично времето тази есен

Есента обикновено се счита за преходен сезон с по-слаби и по-слабо изразени метеорологични явления. Този път обаче прогнозите показват различна картина – въздействието на явление в Тихия океан се засилва значително по-рано от обичайното.

Аномалии във времето през есента

Мощното явление Ел Ниньо се формира бързо в Тихия океан. То може да повлияе на времето в Европа и Северна Америка още тази есен, а до януари може да се превърне в исторически мощно Супер Ел Ниньо, съобщава Antena 3 CNN. Ел Ниньо е естествен цикъл, при който водите на екваториалната част на Тихия океан периодично се затоплят и охлаждат. В момента регионът навлиза във фаза на силно затопляне.

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Според наличните данни, температурните аномалии в източния океан вече достигат 3-4 градуса над нормалното - изключително бързо начало за това време на годината. За да бъде събитието официално признато за „Супер Ел Ниньо“, устойчивите сезонни температури трябва да надвишават 2 градуса.

Очаква се най-голямо въздействие върху времето първоначално да засегне Северна Америка и тропическите региони, а след това вълната ще се разпространи по цялата планета.

Според изчисленията на учените, средната прогноза значително надвишава прага от +2°C, а пикът може да надхвърли +3°C. Ако се потвърди, това би било най-мощното Ел Ниньо, регистрирано досега.

Подобни явления обикновено достигат пиковата си интензивност по-късно – в края на есента или началото на зимата. Според прогнозите, значителни промени в температурата на океана ще започнат да се регистрират още през октомври.

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Какво да очакваме в Европа и Америка?

Анализът на предишни силни явления на Ел Ниньо показва по-топли температури в северната и централната част на Съединените щати, южната и западната част на Канада и Западна Европа. Междувременно температурите на западното крайбрежие на Съединените щати, югоизточната част, северната част на Канада и Централна Европа може да останат нормални или по-ниски.

Очаква се валежите да се увеличат в централната и южната част на Съединените щати, разпространявайки се към Атлантическия океан и Южна Европа, както и по западното крайбрежие. Междувременно, северната и североизточната част на Съединените щати, както и централно-западната и северозападната Европа, може да изпитат дефицит на валежи.

Последните модели – европейският ECMWF и северноамериканският NMME, постоянно показват модел на налягане, по-типичен за средата на зимата, отколкото за есента. Над Канада се образува зона с високо налягане, а над южната част на Съединените щати се развиват активни бури. В Европа ниското налягане над Атлантика може да донесе по-влажно и по-променливо време във Великобритания и Ирландия.

Според наличните данни, моделът на налягането ще се засили допълнително до януари. Над Канада и Гренландия ще се формира устойчива система за високо налягане, способна да отклонява студен въздух на юг към централната и източната част на Съединените щати, докато активна буря от юг ще донесе влажни системи. Заедно тези фактори увеличават вероятността от мощни зимни бури и резки температурни контрасти.

В Европа ситуацията е по-стабилна: зона с ниско налягане се задържа над северозападната част на континента, осигурявайки стабилен западен поток от топъл въздух и повишена вероятност за наднормени валежи.

Ролята на полярния вихър

Отделен фактор, който ежегодно влияе върху зимното време, е полярният вихър – масивна циклонна система, обхващаща цялото Северно полукълбо от земната повърхност до горната стратосфера. Според наличните данни, през януари 2026 г. вихърът е претърпял мощно разрушаване поради аномалия в стратосферното налягане, което е довело до нахлуване на студен въздух в Съединените щати, Канада и части от Европа.

Исторически силното явление Ел Ниньо увеличава вероятността от подобни стратосферни затоплящи събития, които отслабват вихъра и улесняват „изтичането“ на полярния студ в средните географски ширини. Затова синоптиците съветват полярният вихър да се следи най-внимателно, тъй като той ще определи колко сурова ще бъде зимата.

Междувременно стана ясно, че в Тихия океан е регистрирано рядко захлаждащо събитие - развитието на атлантическа Ла Ниня - заедно със засилването на Ел Ниньо в Атлантическия океан. Въпреки че тези явления имат противоположни температури и се срещат в различни океани, заедно те могат да създадат един вид „атмосферен щит“, който ще забави развитието на ураганите. Според оценките на NOAA вероятността Ел Ниньо да продължи до пролетта на 2027 г. е 97%, а вероятността за много силно събитие, което се е образувало през октомври-декември, е 81%.

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