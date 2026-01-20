Учени разкриха какво се крие под ледената покривка на Антарктида

В контекста на глобалното затопляне, детайлното познаване на географията на Антарктида е от решаващо значение, казват учените. Те откриха какво се крие под ледената покривка на Антарктида - планини, различни водни басейни и долини. Както съобщава Interesting Engineering , благодарение на сателитни данни и физиката на движението на леда, изследователите успяха да „видят“ скрития пейзаж на ледения континент за първи път.

Тайната на Антарктида

Международен екип от учени е идентифицирал така наречения „скрит подледников терен“ на Антарктида. Оказва се, че планини, долини, равнини, котловини и езера са скрити под многокилометров слой лед.

„Все едно сте имали зърнеста филмова камера преди, а сега имате силно увеличено дигитално изображение на това, което всъщност се случва“, обяснява водещият автор на изследването, публикувано в Science , д-р Гелен Окенден от Университета на Гренобъл Алпи.

В условията на глобално затопляне, детайлното познаване на Антарктида - от повърхността до дълбините, е от решаващо значение. Досега картографирането на почвата под антарктическия лед беше като опит за чертане на план на къща, като се наднича през ключалка.

Методи за анализ

Поради бавното темпо на полярните експедиции, подледниковият ландшафт оставаше до голяма степен непознат. Преди това изследванията включваха използването на самолети със специализирани сензори за измерване на дебелината на леда, топографията и наличието на подледникови езера. Въпреки че тези методи дават значителни данни, те не винаги са достатъчно ефективни.

В ново проучване учените са използвали анализ на смущенията в ледения поток (IFPA). Този подход, обясняват те, им е позволил да „осветят“ невидимите планински вериги и древни речни корита, които са оформили континента отдолу.

Използвайки сателитни изображения и физически модели на IFPA, изследователите са създали един вид „рентгенова снимка“ на вътрешната структура на Антарктида. Методът анализира как ледът се деформира, докато се движи през препятствия, разкривайки скрит свят от алпийски долини, сплескани низини и древни речни системи, заровени в продължение на милиони години.

Едно от най-впечатляващите открития е масивен скрит ров в подледниковия басейн Мод. Според изследователите този потопен канал се простира на близо 400 километра. Други така наречени мезомащабни структури варират по размер от 2 до 30 километра. Те действат като „зъбни колела и спирачки“ на ледената покривка, контролирайки скоростта ѝ.

Тъй като тези геоложки формации предшестват образуването на съвременния леден щит, те са ключови за по-точни прогнози за това как ще се стопи Антарктида и колко вода в крайна сметка ще попадне в световните океани.

Проучването показва, че дори ледена покривка с дебелина до три километра запазва отпечатък от терена под нея. Според съавтора на изследването Робърт Бингам, дори каньон с дълбочина 100 метра кара ледената повърхност да се стопява едва доловимо – промяна, която е трудно да се види с просто око, но лесно се открива от сателити.

Чрез анализ на тези фини деформации, учените вече могат да проследят как ландшафтът е оформял ледената покривка в продължение на милиони години. Експертите обаче предупреждават: тази карта е модел, а не директна снимка. Нейната точност зависи от разбирането на сложни, „невидими“ фактори – по-специално колко хлъзгава е ледената основа и как се деформира под собственото си тегло.

„Въпреки че това ново проучване предоставя подробна карта на подледниковия терен на Антарктида в мезомащаб, то не е последната дума за антарктическата география“, отбелязва Дънкан Йънг в съпътстващ анализ.

„Разбирането на всички „хълмове и долини“ под леда е от решаващо значение. Новата карта предоставя по-надеждна основа за климатични модели, позволявайки по-точно идентифициране на най-уязвимите зони на ледника и намалявайки несигурността в прогнозите за бъдещо покачване на морското равнище“, пише изданието.

