Учени откриха най-стария ядрен реактор на Земята, захранван от природата

Учени откриха единствения известен естествен ядрен реактор на Земята. Той се намира в африканската държава Габон. Както пише Ecoticias.com, учените са установили, че реакторът е бил използван преди 1,7 милиарда години, когато концентрацията на уран в Земята е била достатъчно висока, за да функционират ядрени реактори.

Най-старият естествен ядрен реактор

Изданието отбелязва, че това природно чудо сериозно променя разбирането за ядрената енергия и демонстрира способността на природата да създава сложни ядрени процеси във време, когато хората дори не са присъствали на Земята.

През 1972 г. френският физик Франсис Перин е изследвал уранова руда в мината Окло в Габон и е открил обратното: концентрацията на уран-235 е била 0,717%, а не общоприетите 0,720%. Тази малка разлика би била достатъчна за направата на шест атомни бомби. Околните скали са били по-меки и почернели, което предполага, че в района е била генерирана голяма топлина през геоложкото време.

Най-големият ядрен реактор в Европа бе спрян поради технически проблем

Първоначалното предположение на учените е, че е станало изкуствено делене, но анализът потвърди, че урановата руда е изцяло естествена. Последвало откритие разкри следи от продукти на делене в рудата, което доведе до удивителното заключение, че естественото ядрено делене е станало преди повече от 2 милиарда години, без човешка намеса.

Геоложките условия са били благоприятни за естествени ядрени верижни реакции.

Обстоятелствата в Западна Екваториална Африка са били оптимални: високо съдържание на уран, обем, вода, използвана като неутронен модератор, и поддържана от геоложкото време, което прави Окло уникално по броя на геоложките формации на планетата.

Древните водорасли са служили като ядрени инженери - реакторът в Окло е бил напълно саморегулиращ се, създавайки ефекта на „Стария верен“ с прецизни тричасови цикли на включване/изключване. Когато подземният уран се нагрявал достатъчно, водата около него изкипявала и неутроните се движели твърде бързо, за да могат атомите на урана да ги уловят, автоматично спирайки генерирането на топлина и реакцията.

Японски ядрен реактор е спрян след тревога, няма повишаване на радиацията

Едва когато уранът се охлаждал достатъчно, водата се е връщала, забавяйки отново неутроните и рестартирайки реактора в перфектно контролиран цикъл. Тази естествена система за контрол е функционирала в продължение на 150 000 години и е консумирала 4,5 тона уран, преди да изчерпи горивото си и да се изключи. Водораслите са концентрирали уран от разтворени глинести минерали в подземни басейни, създавайки условия за критична маса, и едновременно с това са произвеждали кислород, който е позволявал на урана да се разтвори в повърхностните скали, което ги прави първите ядрени инженери на Земята.

Питър Уудс от МААЕ обяснява, че „водата в Окло е действала като модератор, абсорбирайки неутрони и контролирайки верижната реакция“, точно както съвременните леководни ядрени реактори.

"Нов план": НАСА мисли за ядрен реактор на Луната