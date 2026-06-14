Учени: Рекордна жега може да повтори бедствието от 1877 г. и да убие 250 млн. души

Изследователите се опасяват, че рекордното за тази година Ел Ниньо може да повтори катастрофалното събитие от 1877 година, което уби 50 милиона души.

Тревожна прогноза за възможни катастрофални последици от жегата

Ел Ниньо е естествен климатичен феномен, който се случва, когато по-топлите от нормалното води в Тихия океан променят метеорологичните модели по света в продължение на поне няколко месеца. Тази седмица учени от Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) заявиха, че океанските условия са толкова топли, че Ел Ниньо вероятно вече е активно и ще продължи през следващата година, според Daily Mail.

Според учените, условията на Ел Ниньо вече се наблюдават в Тихия океан и е вероятно да се засилят през зимата на 2026-2027 г. в Северното полукълбо. Изследователите също се опасяват, че до края на годината естественият климатичен феномен в Тихия океан ще се превърне в „Годзила“ – казано по-просто, изключително силен.

Климатолозите смятат, че настоящото Ел Ниньо вероятно ще бъде едно от най-силните от 1950 г. насам. Съществуват и опасения, че то може да се конкурира със събитието от 1877 г., което причини тежки суши и срив реколтата по целия свят, довеждайки до над 50 милиона смъртни случая по целия свят.

Повечето климатолози смятат, че събитието от 1877 г. е променило световната история, а някои го смятат за една от първите „наистина глобални климатични катастрофи“. По това време покачването на температурите на повърхността на Тихия океан само с 1,2°C е причинило опустошителни последици на няколко континента.

Според учените, части от Африка, Югоизточна Азия и Австралия са страдали от тежка суша и горски пожари. Междувременно обичайните мусонни дъждове в Индия са спрели, а Северен Китай е преживял опустошителни суши, довели до лоши реколти. В Бразилия реките са пресъхнали, а селското стопанство е претърпяло колапс. Експертите са регистрирали и огнища на малария, чума, дизентерия, едра шарка и холера сред вече отслабеното население.

В резултат на това недостигът на храна и огнищата на болести убиха до 4% от населението на планетата. Това е еквивалентно на смъртта на най-малко 250 милиона души, ако Ел Ниньо го причини днес.

Заслужава да се отбележи, че според прогнозите на изследователите, светът ще бъде ударен от невероятни горещини тази година, особено в Съединените щати и Европа. Освен това, климатолозите са регистрирали, че първата гореща вълна вече е засегнала Съединените щати, което е причината много хора да ограничат времето си на слънце.

Националната метеорологична служба (NWS) издаде предупреждение, с което предупреждава милиони хора в САЩ, от Ню Йорк до Калифорния, да избягват слънцето до края на седмицата, тъй като рекордни горещи вълни заплашват да изгорят цели щати само за часове. Очаква се температурите да достигнат 38-40°C, но високата влажност ще направи и без това високите температури да се усещат още по-високи. Освен това учените предупреждават, че до края на седмицата температурите може да се усещат като 40-42°C.

С цел намаляване на негативните последствия на жегата върху здравето, учените препоръчват пиене на повече вода, ограничаване на времето, прекарано на палещото слънце, използване на климатик и търсене на медицинска помощ при поява на първите симптоми на топлинен удар. Експертите отбелязват също, че възрастните хора, децата и хората с хронични заболявания са изложени на по-висок риск.

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