Учени: Източна Европа е преживяла малък ледников период преди 400 години

През 17-ти век Източна Европа е преживяла поне 55 особено сурови зими белязани от силни студове, обилни валежи, слаба реколта, глад и чумни епидемии. Това е според проучване на румънски учени, анализирали стотици исторически записи, съобщава списание Discover.

Ледников период в Европа преди 400 години

Изследователите са събрали 937 свидетелства от хроники, дневници, църковни и манастирски регистри, календари и пътешественически бележки. Повечето автори на тези документи не са възнамерявали да описват времето, но са споменавали необичайни природни явления. Например, запис от 1651 г. отбелязва, че пролетта в Сигишоара е изключително студена, така че черешите и ягодите са започнали да зреят едва през август.

Зимите стават особено студени след 1645 г.: 36 от 55-те регистрирани тежки зими са настъпили между 1645 и 1700 г. Някои водни басейни замръзнали толкова дълбоко и за войските е било възможно да бъдат транспортирани през леда. По-специално, през зимата на 1691 г. река Криш замръзва толкова дълбоко, че хабсбургските войски използват леда ѝ, за да обсадят крепостта.

Учените свързват захлаждането с период на намалена слънчева активност, известен като минимума на Маундър, през който слънчевите петна почти са изчезнали.

Последиците от изменението на климата са особено забележими в селското стопанство. През 1665 г. обилен снеговалеж на 1 май причинява значителни щети на посевите в района на Цара-Бирсей. Историческите източници обикновено съобщават за лоши реколти в продължение на 20 години, докато обилни реколти се споменават само за пет. В течение на 100-те години на 17-ти век високи цени на храните и глад са регистрирани 26 пъти.

Освен това, епидемии, предимно чума, обхващат региона в продължение на 31 години. В продължение на шест последователни години, от 1659 до 1664 г., източници съобщават за огнища на болести.

Същевременно авторите на изследването подчертават, че климатът не е единствената причина за тези кризи. Военните конфликти между империите, политическата нестабилност и социалното неравенство са изострили уязвимостта на населението през този период.

Нови изследвания показват, че глобалното затопляне е спряло преди приблизително 3600 години и е започнало да се охлажда отново преди около 2000 години , което показва естествения напредък на Земята към нов ледников период. След индустриалната революция обаче емисиите на парникови газове обърнаха тази тенденция и от 60-те години на миналия век климатът на Земята отново се затопля.

Също така климатолози съобщават, че силно явление Ел Ниньо, причинено от необичайно топли води в Тихия океан, почти сигурно ще продължи поне до февруари 2027 г. Очаква се Ел Ниньо да увеличи вероятността от наднормални температури в повечето региони на света , въпреки че специфичните въздействия върху валежите и времето ще зависят от местните условия и състоянието на другите океани.

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