Озоновата дупка над Антарктида достигна най-големия си размер за последните 10 години: По-голяма е от територията на САЩ

Според учени от НАСА, озоновата дупка над Антарктида е придобила рекордни размери през последните 10 години. Това е резултат от необичайни метеорологични условия над ледения континент. Озоновата дупка в периода от 7 септември до 13 октомври 2026 г. достигна площ от 25 милиона квадратни километра. Това е повече от два пъти площта на Съединените щати. Според учените това е седмата по големина озонова дупка за 48 години наблюдения. Тя се е увеличила под влиянието на мощен полярен вихър, пише Daily Mail.

Рекордното увеличение на озоновата дупка над Антарктида през последните 10 години

Озонът е молекула, съставена от три кислородни атома. Озоновият слой в стратосферата, на височина от около 11 до 40 километра, действа като слънцезащитен фактор. Той предпазва целия живот на планетата от опасното ултравиолетово лъчение.

Озоновата дупка над Антарктида през есента на 2026 г. стана най-голямата през последните 10 години. Тя достигна максималния си размер на 18 септември. По това време площта ѝ беше 27 милиона квадратни километра. Това е 90% от площта на най-голямата озонова дупка в историята на наблюденията, регистрирана на 9 септември 2000 г.

Тази година озоновата дупка е огромна, но може да стане още по-голяма, ако концентрацията на озоноразрушаващи вещества в атмосферата остане толкова висока, колкото през 2000 г.

Това са хлорофлуоровъглероди и други съединения, които някога са били широко използвани в производството на хладилници, климатици и строителни материали. Въпреки че тези химикали все още присъстват в атмосферата, учените смятат, че до 70-те години на 21-ви век те ще изчезнат напълно, както и озоновата дупка.

Когато съединения, съдържащи хлор и бром, навлязат в атмосферата, озоновият слой се разрушава. Въздушните течения пренасят тези газове в стратосферата, където се разграждат от ултравиолетова радиация. Атомите на хлора и брома взаимодействат с облачните частици, което води до разрушаване на озона.

Озоновата дупка става ясно видима всяка есен, но тази година огромният ѝ размер е свързан с необичаен полярен вихър, казват учените.

Необичайно мощен и голям полярен вихър е изострил пробелма с изчерпването на озоновия слой над Антарктида. Най-силните ветрове на полярния вихър са се изместили с няколко градуса по-далеч от Южния полюс, създавайки по-голяма зона с идеални условия за изчерпване на озоновия слой.

Друга важна нови, свързна с Антарктида, излезе наскоро в нова статия, публикувана в Nature Reviews Earth & Environment. В нея учените подчертават за необходимостта от спешна и координирана кампания за изучаване на подледниковия басейн Уилкс в Източна Антарктика. Тази област е една от най-важните на Земята за точно прогнозиране на бъдещото покачване на морското равнище, тъй като съдържа достатъчно лед, за да повиши нивото на Световния океан с приблизително 3-4 метра.

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