Учени: Най-големият водопад на планетата влияе върху климата на Европа

Най-големият водопад на Земята не се намира на сушата, а на океанското дъно. Той е скрит в Гренландския проток между Гренландия и Исландия, а водите му падат от височина приблизително 3,5 километра, според Blikk. Според учените той влияе върху климата на Европа.

Как най-големият водопад в света влияе върху климата на Европа?

За сравнение, най-високият водопад на сушата, водопадът Анхел във Венецуела, е висок 979 метра. Подводният водопад в Гренландския проток е широк приблизително 160 километра, а обемът на падащата вода достига 3-5 милиона кубически метра в секунда.

Това явление се превръща във „водопад“ поради разликата в плътността на водните маси. Студената и солена вода, която се образува в Арктика в резултат на охлаждане и образуване на морски лед, става по-тежка. При достигане на подводния хребет в Гренландския проток, тя се разлива през ръба му и под силата на гравитацията потъва в дълбините на Атлантическия океан. Там се среща с по-топлите, по-рядко плътни води на течението Ирмингер.

Значението на този процес обаче се простира далеч отвъд океанографското явление. Потъването на студена вода допринася за образуването на дълбоководните басейни в Северния Атлантик, които са важна част от глобалната термохалинна циркулация – един вид океански конвейер.

Океанската циркулация спомага за поддържането на Гълфстрийм и Северноатлантическото течение, които правят климата на Северна и Западна Европа значително по-мек от този на Северна Америка и Сибир на подобни географски ширини. Освен това, студените дълбоки води пренасят разтворен кислород и въглероден диоксид, влияейки върху морските екосистеми и въглеродния цикъл.

В същото време, както отбелязва публикацията, тази система може да бъде застрашена от изменението на климата. Топенето на Гренландския леден щит увеличава притока на сладка вода в Северния Атлантик. Тъй като сладката вода е с по-малка плътност от солената морска вода, натрупването ѝ може да отслаби потъването на студените водни маси и да забави Атлантическата меридионална обръщателна циркулация.

„Ако повърхностните води не станат достатъчно тежки и плътни, силата и скоростта на каскадата над билото на Датския проток биха могли да бъдат драстично намалени“, се казва в публикацията.

Учените следят състоянието на пролива с помощта на сателити и мрежа от измервателни буйове. В крайна сметка, нарушаването на процесите, протичащи в подводния водопад, може да има дългосрочни последици – от промени в зимните температури в Европа до преразпределение на валежите в тропическите региони, пише изданието, позовавайки се на откритията на учени.

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