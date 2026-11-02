Учени откриха нещо странно под вулкан, близо до който живеят милиони хора

Под вулкана Масая в Никарагуа учените са открили две подземни магмени камери, показващи противоположна активност: едната постепенно се пълни с разтопена скала, докато другата продължава да губи налягане. Това откритие предполага по-сложна структура на вулканичната система, което би могло да затрудни прогнозирането на бъдещи изригвания, според The ​​Debrief.

Откритието на учените под вулкана Масая в Никарагуа

Проучването, проведено от изследователи от Държавния университет на Пенсилвания, се основава на анализ на сателитни данни от януари 2018 г. до февруари 2024 г. Въпросният вулкан се намира на около 19 километра от столицата Манагуа. Приблизително два милиона души живеят в радиус от 19 километра от вулкана, което прави всяко изригване потенциално катастрофално.

Използвайки радарни наблюдения от спътника Sentinel-1, изследователите са регистрирали, че централната част на калдерата постепенно се е понижавала до средата на 2022 г. Това е показвало намаляване на налягането в резервоара на магма на дълбочина приблизително 3,2 км. Впоследствие обаче ситуацията се е обърнала: повърхността е започнала да се издига, което вероятно е показало приток на нова магма.

Междувременно, директно под активния кратер Сантяго, на дълбочина само около 200 метра, се намира втори резервоар. Той е продължил да се свива през целия период на наблюдение. Според изследователите това може да обясни намаляването на активността на лавовото езеро, което преди това се е появявало периодично в кратера.

В анализ, обхващащ периода от 2024 г. до април 2026 г., учените са изчислили допълнително увеличение на обема на по-дълбокия резервоар с магма от приблизително 1,6 милиона кубически метра. Като цяло увеличението от 2022 г. насам е приблизително 2 милиона кубически метра.

Изследователите обаче подчертават, че тези промени не показват предстоящо изригване. Преди това са наблюдавани значително по-големи промени в обема на магмената система, които да предизвикват подновена активност на лавови езера.

„Непрекъснатото наблюдение ни позволява да разберем нормалните нива на активност и да определим дали настъпват промени“, отбеляза съавторът на изследването д-р Йонг Чол Ким.

Той добавя, че това позволява и навременни предупреждения за потенциални опасности.

Учените предупреждават, че срутването на част от вулкана Кумбре Виеха на Канарския остров Ла Палма теоретично може да предизвика гигантско цунами, което ще прекоси Атлантическия океан и ще достигне източното крайбрежие на Съединените щати. При най-лошия сценарий вълните биха могли да причинят широко разрушения както на Канарските острови, така и в отдалечени крайбрежни райони.

Също така учени съобщават, че супервулканът Кампи Флегрей в Италия показва признаци на повишена активност - изследователите са регистрирали земни размествания и трусове, емисии на газове и движение на магма, докато земната кора в разломната зона е станала 2,5-3 пъти по-слаба, отколкото е била преди 80-те години на миналия век.

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