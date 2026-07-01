НАСА представи нов план за база на Луната (Подробности)

Ръководството на НАСА предостави повече подробности за това как ще се извършва подготовката за изграждането на първата лунна база през 2029 г.

Планът на НАСА за база на Луната

Във вторник, 30 юни, на пресконференция ръководителите на НАСА обявиха безпилотни лунни мисии, предназначени да помогнат за създаването на база на Луната като част от програмата Artemis, пише Phys.

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НАСА планира да започне изграждането на първата база на Луната през 2029 г. като част от програмата Artemis. Предвижда се изграждането на няколко жилищни и лабораторни модула за астронавти, комуникационни и навигационни устройства, източници на енергия, както и площадки за изстрелване и кацане в района на южния полюс на Луната. Там има много лед, който може да се използва за получаване на питейна вода, кислород за дишане и водород. Последните два елемента могат да се използват за създаване на ракетно гориво на място.

НАСА заяви, че три американски компании - Astrobotic, Firefly Aerospace и Intuitive Machines - ще използват своите спускаеми апарати и роувъри, за да изследват лунната повърхност и да тестват нови технологии, необходими за създаването на лунна база. Космическата агенция ще плати близо 600 милиона долара за мисиите.

НАСА се надява да изстреля до 20 такива мисии до 2029 г., а усилията са част от плановете за използване на роботизирани превозни средства за създаване на инфраструктура, която астронавтите евентуално ще могат да използват на Луната.

Спускаемият модул Griffin 1 на Astrobotic, оборудван с най-новата технология на НАСА, ще лети до Луната тази година. Договорите с Firefly Aerospace и Intuitive Machines включват използването на техните спускаеми модули Blue Ghost и Nova C, съответно, за лунни мисии през следващите няколко години.

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Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман също обяви, че роувърът PROMISE, който беше използван на Земята за тестване на нови технологии за роботизирани изследователи на Марс, ще бъде изпратен до Луната. Роувърът използва радиоизотопен термоелектрически генератор, който преобразува топлината от разпадането на радиоактивен материал в електричество. Това означава, че няма да се нуждае от слънчева светлина, за да работи. Това е важно предимство на Луната, където на повечето места има дълги периоди на тъмнина. PROMISE ще провежда същите видове изследвания на Луната, които правят роувърите на Червената планета.

НАСА е отпуснала 20 милиарда долара за изграждането на база на Луната. Строителството може да отнеме няколко години.

Междувременно стана ясно, че през 2028 г. НАСА планира да тества нова технология, която би могла да съкрати пътуването до Марс и да отвори планетата за изследвания.

За целта НАСА разработва Space Reactor-1 Freedom, космически кораб с ядрен двигател, предназначен да достави три хеликоптера до Марс, наречен Skyfall. Те са подобни на хеликоптера Ingenuity, който беше изпратен до Червената планета като част от мисията на марсохода Perseverance през 2021 г. Space Reactor-1 Freedom е ракета с ядрено-електрическа задвижваща система. Тя йонизира гориво, като ксенон, използвайки електричество, осигурявайки бавна, но постоянна тяга.

Изданието припомня, че НАСА вече е изстрелвала ракети, захранвани със слънчева енергия. Ядрено-електрическото задвижване има едно ясно предимство пред слънчевата енергия: то е по-полезно за мисии в дълбокия космос, където слънчевата светлина е по-слаба, отколкото във вътрешната слънчева система.

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