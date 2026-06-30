Международното IB Монтесори училище "Откривател" вече е част от VM Finance Group

Холдингът с нова стратегическа сделка за годината след придобиването на ALTA

VM Finance Group задълбочава ангажимента си към образователния сектор чрез стратегическата инвестиция в придобиването на частно средно Монтесори училище "Откривател" (Discover International School) в София. Училището е иновативна образователна институция, сертифицирана по престижната международна програма International Baccalaureate (IB) за целия континуум от ранно детско образование до 12.клас, която успешно интегрира принципите на Монтесори педагогиката в своя образователен модел. Тази инвестиция последователно надгражда портфолиото на групата в сферата на образованието и е продължение на дългосрочната стратегия на холдинга да подкрепя иновативни, устойчиви и ориентирани към бъдещето образователни модели.

Стратегическият фокус върху образованието е част от мисията на VM Finance Group, да създава дългосрочна стойност за обществото и да насърчава устойчивото развитие на ключови сектори в България като образованието. Инвестицията затвърждава позицията на компанията, като отговорен инвеститор, подкрепящ устойчивото и дългосрочно развитие на модерното образование в страната.

"Инвестицията в образователния проект, международно училище "Откривател", е и естествено продължение на нашия ангажимент към развитието на бъдещите поколения. Вярваме, че модерното образование трябва едновременно да осигурява високи академични стандарти и да поставя всяко дете в центъра, да насърчава уменията за мислене и изследване, креативността и целенасочената подкрепа и да превръща училището в място за развитие на целия потенциал на детето, далеч отвъд чисто академичните постижения.", каза Александра Мирчева, Изпълнителен директор на VM Finance Group.

Компанията има трайно присъствие в образователната сфера още от 2008 г., със създаването на веригата АВС Детски центрове, насочени към ранното детско развитие, чуждоезиковото обучение и модерни педагогически практики, които са стабилна основа за тази следваща стратегическа стъпка. С придобиването на училище "Откривател" VM Finance Group надгражда опита и експертизата си в сектора.

Образователната екосистема в холдинга успешно прилага водещи международни и национални образователни практики и следва стандартите на IEYC (International Early Years Curriculum) и IPC (International Primary Curriculum), които са изцяло съобразени с държавните образователни изисквания на МОН.

Международно училището "Откривател" разширява този многогодишен опит и практики в сферата на детското развитие и образование и задълбочава експертизата на групата, като допринася за изграждането на последователна, международно разпознаваема образователна пътека - от ранното детство до завършване на средно образование.

Учебният процес в училище "Откривател" отговаря едновременно на изискванията на International Baccalaureate (IB), на международните Монтесори стандарти (AMI) и на българския образователен стандарт (МОН), като учениците завършват с две дипломи – международно призната IB диплома и българска диплома за средно образование.

Монтесори подходът, който поставя в центъра детето, неговата самостоятелност, критическо мислене и естествено любопитство, е напълно в синхрон с визията на групата за качествено образование, отговарящо на нуждите на модерния свят.

VM Finance Group от години е активен участник в сектор "Образование" с ангажираността си в промяната на Закона за предучилищното и училищното образование през 2015 г., както и чрез активното привличане на водещи международни експерти като сър Роджър Фрай, Тони Пури, Марк Аткинс, Даниъл Луис, Андрия Зафираку и други, които подкрепят усилията на България за развитие на визията за модернизиране на образователната система.

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Частно средно училище "Откривател" (Discover International School) в София, съчетава автентична Монтесори педагогика с международния стандарт на International Baccalaureate (IB). Примерна база на "Монтесори Общност България", под шапката на глобалната организация Association Montessori Internationale (AMI) и се отличава с уникална цялостна концепция за обучение от ранна възраст до завършване на средно образование. Училището е сертифицирано по пълната програма на International Baccalaureate. То покрива начален етап (PYP), прогимназия (MYP) и престижната Дипломна програма (DP), което отваря директен път към най-добрите световни университети. Притежава акредитация от STAR Montessori Global Education's Quality Recognition Framework. Преподавателите са специално квалифицирани, а класните стаи са подготвени така, че да насърчават естественото любопитство, концентрацията и функционалната, интелектуалната и моралната самостоятелност на учениците.

VM Finance Group е водеща икономическа група, която управлява стратегически инвестиционен портфейл от компании в различни бизнес направления. "Мениджър Медиа Груп" издател на сп. "Мениджър" повече от 20 години и създател на най-престижния конкурс за висш мениджмънт "Мениджър на годината", както и организатор на визионерската гала "Хоризонти", с фокус върху културата. Групата налага добри образователни практики в детските центрове "ABC KinderCare". "А Теам" е комуникационна и маркетинг агенция. Холдингът развива успешно джойнт венчър партньорства с немската компания – "Gebr. Heinemann", сред лидерите в международния травъл ритейл пазар, и френската компания – "Edenred", световен лидер в областта на предплатените корпоративни услуги. "Авенди" и "Делион", които успешно развиват своята дейност в сферата на дистрибуцията и маркетинга на бързооборотни стоки, а "Мувио Лоджистикс" е сред лидерите в логистичния сектор.