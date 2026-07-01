"ДаллБогг" отвърна на огъня от регулатора: Всичко е законно, пенсионното дружество отдавна е продадено

Откритата война между Комисията за финансов надзор (КФН) и един от най-големите застрахователи у нас - "ДаллБогг: Живот и здраве" - продължава. На 2 април тази година регулаторът наложи забрана на "ДаллБогг" за сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, удължаване срока на вече сключени контракти и разширяване на покритието по тях. През юни пък застрахователят остана изцяло без лиценз след ново решение на КФН. До още по-високо напрежение се стигна след пресконференция на 1 юли, на която комисията обяви, че е дала компанията на прокуратурата.

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Причината - иска се проверка на договор, сключен между "ДаллБогг: Живот и здраве" и Търговска лига за прехвърляне на пенсионносигурителното дружество "ДаллБогг", което е 100% собственост на застрахователното дружество. Договорът е сключен на 16 декември 2025 г. с отложено плащане на 1 април 2026 г. - ден преди наложената забрана. От КФН обявиха, че този договор не е бил представен в плана за преструктуриране на компанията, представен пред регулатора на 11 май.

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"ДаллБогг": Пенсионноосигурителното дружество отдавна е продадено, затова не беше включено в плана, пратен до КФН

По-късно от "ДаллБогг" отговориха със своя позиция, в която казват, че "всички разпореждания с дълготрайни активи на дружеството преди забраната от 2 април са извършени законосъобразно, потвърдени от принудително наложените оценки на КФН и единствено с цел осигуряване на ликвидни средства в интерес на застрахованите и правоимащи лица".

Пенсионноосигурителното дружество (ПОД) „ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД не е било включено в краткосрочния реалистичен план, изпратен на 11 май в КФН, "точно защото беше вече отдавна продадено", заявяват от компанията и твърдят, че "„корифеите“ в КФН злонамерено пропускат този безспорен факт".

Според КФН цената на договора е близо 11 милиона евро - идентична с пазарна оценка, получена през февруари 2026 г., т.е. около два месеца след решението на "ДаллБогг" за продажбата, стана ясно от изявлението на регулатора. От КФН твърдят обаче, че сделката не е била отразена.

Регулаторът се оплака още, че "ДаллБогг" са направили опити чрез съда да прехвърлят окончателно имоти – активи на дружеството, на база на предварително сключени договори, което, по думи на председателя на КФН Васил Големански, уврежда интересите на застрахованите лица.

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Припомняме, че след като лицензът на компанията беше отнет през юни, ключовият персонал напусна, а КФН назначи квестори, които да влязат във фирмата.

Застрахователят: КФН плаща огромни заплати на квестори с парите от активите ни

Снимка: Васил Големански и Пламен Данаилов от КФН, източник: БГНЕС

"Както съобщихме на 9 юни 2026 г., мафията в КФН и техните ментори, за което многократно сме информирали обществеността и новото правителство, довършиха своя заговор. След като поискаха компанията от собствениците и не я получиха, отнеха лиценза ѝ и сега продължават с финансовото задушаване и разграбване чрез злоупотребата с правомощия и административна репресия - без правомощия. Вместо да защитава застрахованите лица, КФН прави пресконференция, за да манипулира общественото мнение, сезираните и несезираните правораздавателни и правоимащи държавни органи, правораздава чрез медиите и маскира своята неспособност да управлява това огромно застрахователно дружество. "ДаллБогг" проникна бързо и съществено в 6 европейски пазара, с отлична организационна и финансова структура и беше в добро финансово здраве в деня на отнемането на лиценза!", казват от дружеството.

Те се оплакват, че на квесторите е предоставен "цял допълнителен климатизиран етаж в отделна сграда, но те ходят на работа спорадично въпреки огромните възнаграждения, определени от КФН, изплащани на всеки квестор от активите на "ДаллБогг" - в двоен размер спрямо заплатата на министър-председателя".

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"КФН създаде огромен хаос само за последните 20 дни – не плаща щети в чужбина и в България и не защитава по никакъв начин интересите на застрахованите лица! След незаконното спиране на дейността в България от КФН 80% от квалифицирания и експертен персонал напусна "ДаллБогг", половината от тях - само за последните 20 дни, след влизането на квесторите на КФН. Така дружеството беше на практика парализирано и разрушено", казват от застрахователната фирма.

"Всякакви изявления, позоваване на ретрофакти и спекулации от КФН, включително прикриване зад „секретната“ методология на EIOPA - Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (която даже не съществува), целят единствено дезинформация, смут и отклоняване на вниманието от продължаващите незаконни действия на ръководството на КФН, което следва да бъде незабавно отстранено от новия парламент.

Въпреки конспиративната кампания за превземане на застрахователя през последните много месеци, "ДаллБогг" и неговите акционери продължават да сътрудничат на назначените квестори за стриктно изпълнение на закона и са в пълна готовност да съдействат на всички сезирани правоохранителни органи за доказване на истината", завършват позицията си от застрахователната компания.

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