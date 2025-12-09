Българските компании вече не дават 13-а заплата

Практиката за 13-тата заплата в частния сектор постепенно остава в миналото. Вече много малко са работодателите у нас, които спазват традицията за коледен бонус в размер на цяла заплата. Това показва проучване сред над 300 български и международни компании от секторите ИТ, аутсорсинг, телекомуникации, финанси, търговия и производство.

Въпреки икономическите предизвикателства обаче, компаниите в България като цяло демонстрират желание да подкрепят служителите си през празничния сезон и макар да не дават 13-а заплата, избират други стимули като допълнителни бонуси, нови форми на преживявания и силен акцент върху екипността и социалната отговорност.

Бизнесът е внимателен с парите за бонуси

Експертите посочват, че българският бизнес е значително по-внимателен при планирането на допълнителни разходи в края на годината. Все пак, работодателите продължават да търсят варианти за празнични стимули, макар и често в по-нисък размер в сравнение с предходни години.

Коледните бонуси и подаръци варират в широк диапазон и зависят от сферата на дейност.

Така например в производствените компании най-често се дават по 100–250 лева към заплатите или се подаряват ваучери. Част от работодателите организират и фирмени коледни тържества, а други осигуряват подаръци като жест към служителите. Малцинство са работодателите, които си позволяват бонуси над 500 лева.

IT секторът и този на потребителските стоки традиционно предлагат по-високи коледни бонуси, като размерът им поже да стигне до половин месечна заплата. Това ти прави едни от най-конкурентните и привлекателни работодатели в края на годината.

Все по-често се наблюдава и практиката да се предоставят подаръчни карти със заредена сума, която служителите могат да използват според личните си нужди. Тези gift карти често са диференцирани по нива в компанията, което позволява по-гъвкава и справедлива вътрешна политика.

Освен финансови стимули, много компании радват служителите си и като организират коледни събития в офиса, раздаване на персонални подаръци, както и благотворителни инициативи. Целта е сплотяване на екипите, създаване на позитивна работна среда и подкрепа за хора в нужда.