Колко са новорегистрираните и банкрутиралите фирми в България?

17 октомври 2025, 14:53 часа 244 прочитания 0 коментара
През третото тримесечие на 2025 г. новорегистрираните правни единици в страната са 11 545, а влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност - 1015. В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. общият брой на новорегистрираните и банкрутиралите се увеличава с по 0,1 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Справка в НСИ сочи, че през предходното тримесечие на 2025 г. новорегистрираните фирми са били 12 479, а влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност - 1174. В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. общият брой на новорегистрираните е белязал ръст от 9,2 на сто, а този на банкрутиралите - 14,4 на сто.

За първите три месеца на годината статистката отчете, че новорегистрираните фирми са били 12 207, а влезлите в процедура по несъстоятелност - 1091, като спрямо същото тримесечие на 2024 г. при новорегистрираните е отчетено намаление с 0,2 на сто, а при банкрутиралите - увеличение с 10 на сто, показва справка в НСИ.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
