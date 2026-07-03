Postbank с потвърден дългосрочен и краткосрочен рейтинг от БАКР

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) потвърди дългосрочния рейтинг на финансовата сила на Postbank на BBB+, както и краткосрочния ѝ рейтинг – A-2, запазвайки перспективата стабилна. Агенцията потвърждава и дългосрочния рейтинг на банката по национална скала AА- (BG), заедно с краткосрочния ѝ рейтинг по национална скала А-1+ (BG) със стабилна перспектива. Потвърдената оценка от БАКР следва водещото признание за успеха и ефективността на бизнес дейността на Postbank от международната рейтингова агенция Moody’s, която за трети път в рамките на една година повиши дългосрочния депозитен рейтинг на банката от Baa1 до A3, заедно с повишаване на дългосрочния рейтинг на емитента от Baa3 до Baa2.

В решението на Рейтинговия комитет на БАКР от 30.06.2026 г. се посочва, че високата оценка за ефективността на бизнес дейността на институцията се основава на силните ѝ оперативни резултати и на устойчивата ѝ лидерска позиция в банковия сектор, аргументирана с редица качествени и количествено измерими критерии и показатели.

От БАКР посочват, че решението отразява поддържания от банката устойчив растеж, положителните изменения в ключовите показатели, много доброто общо финансово състояние, високото качество на кредитния портфейл, подобрените финансови резултати и стабилните нива на капиталова адекватност и ликвидност.

„Потвърждаването на високата ни рейтингова оценка от Българската агенция за кредитен рейтинг е силен знак за устойчивото развитие на Postbank и за доверието, което сме изградили сред нашите клиенти и партньори. То отразява последователността, с която изпълняваме стратегията си за стабилен растеж, финансова устойчивост и иновации. Ще продължим да инвестираме в модерни банкови решения, високо качество на обслужването и дългосрочна подкрепа за домакинствата, бизнеса и българската икономика“, коментират от Postbank.

Postbank, част от международната група Eurobank, има над 35 години успешно присъствие на българския пазар. Институцията следва стриктно своята стратегическа рамка за развитие на екосистема от дигитални и традиционни канали за банкиране и се отличава със своите модерни решения, иновативни концепции и специализирани продукти и услуги. Postbank е една от най-награждаваните компании в редица национални и международни конкурси, като през 2026 г. за четвърта поредна година получава отличието за “Топ работодател“ от международния независим Top Employers Institute. Обявена е и за най-добрата банка попечител в България от престижното международно издание за капиталови пазари, управление на активи и инвестиционна дейност Global Custodian за четиринадесета поредна година. Визионерската стратегия на Postbank за непрекъснато въвеждане на иновативни дигитални решения спрямо най-новите глобални тенденции ѝ осигурява наградата за “Най-добра банка в банкирането на дребно в България“ (Best Retail Banks, Bulgaria) от престижния конкурс World Finance Banking Awards за осма поредна година. За показано най-силно развитие през годината, както и за демонстрирани изключителни постижения и ефективни резултати от изцяло дигитални продукти, банката спечели през 2026 г. призовете в категории “Най-добър действащ банков дигитален проект“ за корпоративната си платформа за управление на знания с изкуствен интелект EVA AI, както и специалната награда „Устойчив банков бранд“.

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.