Българска винарна с 10 отличия от един от най-престижните винени конкурси в света

Сред отличените е едно от най-продаваните родни розета – Villa Yambol

Една от най-старите български винарни – "Вила Ямбол", спечели общо 10 медала на тазгодишното издание на международния конкурс Concours Mondial de Bruxelles. Осем от отличията са златни – признание за качеството на вината на избата в различни ценови категории.

Международно признание получи розето от серията Villa Yambol – най-продаваната линия на избата и лидер по продажби у нас. Отличието показва, че високото качество не е привилегия единствено на лимитираните серии, а може да бъде достъпно и за широк кръг потребители. Сред най-високо оценените е естествено пенливото от премиум серията Vineyards Selection. Виното е произведено по класическия метод с вторична ферментация в бутилка – технология, използвана при най-престижните пенливи вина в света.

Със златни медали бяха отличени още Vineyards Selection Розе, Vineyards Selection Тенево – купаж от Мерло, Каберне Фран и Пети Вердо, както и Vineyards Selection Тополица от сорта Сира. Три златни медала спечели и серията KABILE, вдъхновена от древния тракийски град Кабиле. Отличени бяха KABILE Мавруд и Каберне Совиньон, KABILE Мерло и Каберне Совиньон и KABILE Резерва Мерло.

В тазгодишното издание на конкурса участваха над 7800 вина от цял свят. Те бяха оценявани на сляпа дегустация от 320 международни съдии – енолози, сомелиери, винени журналисти и търговци от 56 държави. Според регламента медали получават около 30% от участниците.

"Вила Ямбол" има над 100-годишна история и днес стопанисва близо 10 000 декара лозови масиви с повече от 15 български и международни сорта. Сред най-ценните са лозята на серията Vineyards Selection в районите Болярово, Тенево, Тополица и Карагеоргиево.