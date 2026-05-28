Сърби искат 2 милиона за български национал: чакат отбори от топ 5 първенствата

Един от хитовите футболисти в Сърбия и български младежки национал Силвестър Джаспър най-вероятно ще напусне своя отбор Железничар Панчево. Към крилото има огромен интерес, като сръбският тим вече е отказал оферти на стойност 1.8 милиона евро, идващи от Русия за него. От Железничар вярват, че могат да вземат поне 2 милиона евро за услугите на Джаспър, като очакват отбори от Франция и Италия също да пратят оферти.

Железничар иска 2 милиона евро за Силвестър Джаспър

От скоро се говори, че за Силвестър Джаспър се очаква да пристигне доста добра оферта в офисите на Железничар. От “Mozzart Sport“ информираха за руски клуб, който е предложил 1.8 милиона евро, но ръководството е отказало с мотива, че може да вземе повече пари за крилото. Неотдавна се говореше и за интерес от Венеция, който си спечели промоция в италианската Серия А и Тулуза, който се подвизава във френската Лига 1.

Още: Кошмарно: ЦСКА може да срещне могъщ европейски гранд по пътя към Лига Европа

Джаспър може да се озове в Бенфика

В цялата картина около трансфера на Джаспър има един много интересен акцент. Португалският Бенфика има сключено споразумение за сътрудничество с Железничар. Така крилото може да се окаже в лисабонския гранд, а в посока Сърбия да поеме флангови футболист от втория отбор на “орлите“. През последните месеци се заговори и за интерес от страна на ЦСКА, но слуховете бързо стихнаха.

Още: За пръв път в историята на Шампионската лига: Два европейски гранда няма да участват изобщо