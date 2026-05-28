Звезда във Формула 1 планира бягство от отбора си след само 5 състезания

Една от звездите във Формула 1 обмисля да напусне отбора си след само 5 състезания от началото на сезона. Става дума за ветерана Серхио Перес, който вече е привлякъл интереса на няколко други отбора, които изглеждат като по-добра алтернатива за него от настоящия му тим Кадилак. Информацията идва от нидерландския журналист Джейи Мартинс, според когото за Кадилак ще бъде "много трудно" да задържи Перес.

Опитният пилот на Кадилак би се възползвал от възможността да премине в по-конкурентен тим, ако получи такава оферта, а интерес не липсва. "Знам, че има интерес от някои отбори", заяви Мартенс в подкаста Paddock Access. "И то от повече от един. Кадилак много иска да го задържи, но ще бъде много трудно. Ако получи шанс за промоция в по-добър отбор, по-напред в колоната, разбира се, че ще го обмисли", добави още журналистът.

Кадилак все още е в етап на изграждане и ще използва този сезон, за да събере ценна информация за болида и конкуренцията, но това не устройва толкова 36-годишния Перес, който иска по-бързи резултати. От началото на сезона бившият пилот на Ред Бул неизменно е затварян с обиколка в състезанията от календара на Формула 1, което със сигурност не е по вкуса му, а това допълнително засилва спекулациите, че може да избяга от Кадилак в близко бъдеще.

