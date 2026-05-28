Рашков намеква, че ГЕРБ и ДПС са прикривали украинската групировка около Невзоров (ВИДЕО)

След като стана ясно, че украинската групировка "КУБ" около Олег Невзоров е строила незаконно в местността "Баба Алино"- Бойко Рашков от "Продължаваме промяната" намекна, че ГЕРБ и ДПС са я прикривали и предположи, че зад това стоят интереси. Това стана ясно от думите му пред медиите в парламента. Той прави този извод от 11-те провалените заседания на Комисията за контрол над службите и СРС в 51-ото Народно събрание.

"Миналата година между септември и края на декември Комисията за контрол над службит и СРС беше под ротационното ръководство на представител на "Възраждане" Златанов, който във всяко едно заседание включваше в дневния ред изслушване на и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев по въпроса каква е тази групировка КУБ. Какво прави тук в България, с какво се занимава. Вероятно те са имали някаква изпреварваща информация, за да бъдат така настойчиви. 11 заседания, всички в частта за изслушване на и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев бяха бламирани от представителите в същата комисия на ПП ГЕРБ и ДПС - Ново начало", каза Рашков-

Той заяви, че тогава не е имал обяснение тогава защо е било това поведение на колегите му от ГЕРБ и ДПС.

"Сега ми се струва, че вече се поизясняват причините за това. За да прикриваш такава групировка, която строи някъде на българска територия без необходимите строителни книжа, подсказва интереси на тези политически партии от тази групировка", завяи Рашков.





Бездействала ли е прокуратурата?

Този въпрос отправи депутатът от "Продължаваме промяната" във връзка с казуса. "Няма да вземам отношение дали и кой има действия и отговорности във връзка с дейността на тази групировка, защото надявам се ще се извършат проверки по наказателен и административен път. Там има образувани дела от прокуратурата, не е ясно бездействала ли е. Да не би това да идва от един друг малко по-сериозен във всяко отношение пример, когато се строеше една магистрала без строитени книжа по време на управлението на Бойко Борисов", попита още Рашков.